中國廣東核電廠意外 又爆隱匿// 法專家：台山燃料棒破損70多根

中國廣東省台山核電廠料棒破損，匿名法籍工作人員透露，多達七十幾根，損壞程度十分嚴重。（取自維基百科）

2021/11/30 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國廣東省台山核電廠一號機於七月「停機檢修」，中國中央企業「中國廣核集團」（CGN）當時聲稱，係因機組運行時出現「少量燃料棒破損」。但法國國際廣播電台（RFI）及印度媒體The Times Hub引述法國核電部門的匿名法籍工作人員報導，破損燃料棒的真實數字「遠遠超過此前公布」，多達七十幾根，損壞程度十分嚴重。

台山核電廠距離澳門和香港不遠，由中廣核與法國電子集團（EDF）合資、合建並合營，為全球首座啟用歐洲壓水反應爐（EPR）的核電廠，為EDF旗下的核能產品供應商「法馬通」（Framatome）自一九九○年代中期著手設計，宣稱其產生的核廢料比傳統的反應爐少。中國國家主席習近平二○一八年還曾特別在北京，與法國總統馬克宏為該核電廠揭牌。

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中方稱少量 吹哨者：十分嚴重

前述「吹哨者」向法國核安組織「輻射線獨立研究暨資訊委員會」（CRIIRAD）透露，由於他能夠接觸有關該一號機爐心狀況非常確切的技術資料，才發現檢修結果令人擔憂，主因恐出於反應爐鍋爐的設計問題，造成從鍋爐迴路輸送的水流，未能在鍋爐內均衡流動，鍋爐內因此出現不正常震動，使該一號機燃料棒在第一與第二階段試驗過程中出現破損，亦導致一號機迴路於十月間發生核洩漏。

美國媒體六月曾揭露，法馬通一度求助美國能源部，直言該核電廠正面臨「迫在眉睫的輻射線威脅」。EDF的說法則是「正調查事故原因，尚無結論」，中廣核更強調一號機「安全可控」。CRIIRAD認為，相關事件均凸顯核電公司將不符安全標準的設備投入運作。中國現有四十八座反應爐商轉中，僅次於美、法。

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