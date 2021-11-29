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    疫苗製造商應對Omicron之道

    武漢肺炎（SARS-CoV-2）最新變種病毒Omicron來勢洶洶，各國嚴陣以待，現有的國際認證疫苗是否足以抵擋？（路透）

    武漢肺炎（SARS-CoV-2）最新變種病毒Omicron來勢洶洶，各國嚴陣以待，現有的國際認證疫苗是否足以抵擋？（路透）

    2021/11/29 05:30

    1. 測試更高劑量的追加劑、測試現有疫苗對Omicron的效力：美國莫德納公司研究將目前的追加劑劑量加倍，從50微克增至100微克。嬌生公司也正測試其現有疫苗對Omicron的防護力。德國BioNTech公司利用Omicron基因工程假病毒，測試其現有疫苗的防護力。英國與瑞典合資的阿斯特捷利康（ＡＺ）公司表示，已在非洲的波札那及史瓦帝尼做研究，評估其疫苗對Omicron的防護力。

    2. 針對新變異株預先研發新的追加疫苗：莫德納研究2種追加疫苗，針對Omicron之類的變種病毒預做準備。

    3. 研發Omicron專用追加疫苗：莫德納研發Omicron變異株的追加疫苗。

    4. 蒐集更多Omicron相關資料：美國輝瑞大藥廠和BioNTech表示，可望在2週內蒐集相關資料，做為決定是否有必要修改其疫苗的參考。若有必要，為Omicron等「逃逸變異株」所「量身訂做」的疫苗，首批「可在100天內準備好裝運」。

    5. 武肺治療藥物：例如「抗體治療」和抗病毒藥物等。

    資料來源：美國全國公共電台（ＮＰＲ）、英國金融時報

    整理：編譯茅毅

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