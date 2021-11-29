甩中國一記耳光 美誇南非 分享病毒資訊透明

南非外長潘道爾抱怨，南非就Omicron向全球示警，反而因此遭到禁航的懲罰。圖為潘道爾今年九月在聯合國大會發言。（美聯社檔案照）

2021/11/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯二十七日稱許南非迅速辨識出新冠肺炎病毒新變異株Omicron，並將相關資訊與世界分享，藉此暗批中國並未坦白公開武漢肺炎疫情起源。美國從過去的川普政府到如今的拜登政府，皆不滿中國在武肺起源相關資訊上不夠透明，布林肯對南非的讚美，幾乎是不加掩飾地甩了中國一記耳光。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中指出，布林肯與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）通電話時論及疫情，雙方強調美國、非洲聯盟、南非與其他受影響非洲國家持續合作的重要性，以協助民眾接種疫苗與對抗疫情衝擊，「國務卿布林肯特別稱許南非的科學家迅速辨識出Omicron變異株，以及南非政府在分享該資訊上的透明度，堪為世界典範」。

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「好心示警」反遭各國封鎖 南非怨嘆

不過，南非卻抱怨，他們好心示警發現新病毒變異株，卻因此遭到世界「懲罰」。南非外交部二十七日因多國對其下達入境禁令而發表聲明，稱此禁令形同「懲罰」南非先進的基因定序與迅速偵測新病毒變異株的能力，「優異的科學應該受到喝采而非懲罰」。南非外長潘道爾表示，南非尊重各國採取預防措施以保護國民的權利，但各國也不應忘記對抗武肺大流行需要的是合作與專業知識分享。聲明還說，世界衛生組織（ＷＨＯ）已呼籲各國暫且勿就Omicron下達旅遊禁令，南非的立場與世衛一致。

南非擔心關閉邊境有損「家庭、旅遊與觀光產業及商業」，與可能導致日後其他國家發現新的病毒變異株也不敢通報，以免步上南非後塵。向外界揭露Omicron的南非病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）說，有時資訊透明與動作快，反而受到懲罰。

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