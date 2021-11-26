幫中國背書彭帥安危 國際奧會主席與張高麗早相識

張高麗二○一六年在北京會見國際奧會主席巴赫的握手合照。（取自網路）

2021/11/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿四日披露，遭中國網球女將彭帥指控性侵與始亂終棄的中國前國務院副總理張高麗，曾是中國籌辦二○二二年北京冬季奧運會的重要人物。由於部分西方國家考慮外交抵制北京冬奧，以及稍早彭帥曾與國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，張高麗被踢爆曾負責籌辦北京冬奧，早就認識巴赫，讓原本即已撲朔迷離的彭高不倫戀更顯複雜。

據報導，從副總理與中共政治局常委等最高權力核心退休的張高麗，過去被視為權才兼具的技術官僚，曾負責處理若干北京當局的最重要任務，包括籌備北京冬奧。根據國際奧會的文件，張高麗帶領一個督導小組，以「指導、支援與監督二○二二年（冬季奧運）的申辦」。文件還提及該小組成員包括「所有相關部會首長」，而身為督導小組負責人的張高麗不僅對體育場館興建和交通運輸等事必躬親，也能與國際奧會高層，包括巴赫聯繫。

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報導指出，這或許足以解釋當國際網壇憂心爆料後銷聲匿跡的彭帥安危時，彭帥卻選擇與巴赫視訊露面報平安。此外，原本外界的焦點都落在彭帥身上，但就在彭、巴視訊後，張高麗二○一六年在北京會見巴赫的握手合照，便在社群媒體上流傳開來。新華社報導，張高麗一六年六月十二日在北京中南海紫光閣接見巴赫，並告訴巴赫，中國政府高度重視二二年冬奧籌備工作。

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