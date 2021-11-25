告別梅克爾 德3黨聯合執政

即將卸任的德國總理梅克爾（左）24日出席可能是她任內最後一次內閣會議，接受可望成為新任總理的現任財政部長蕭茲（右）送上花束。（歐新社）

2021/11/25 05:30

社民黨暌違16年再執政 蕭茲可望為新總理

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國九月國會大選後以中間偏左派社會民主黨（SPD）為首的組閣談判廿四日達成協議，宣布社民黨與「綠黨」（Die Grünen）及自由派「自由民主黨」（FDP）共組執政聯盟，社民黨將在暌違十六年後再度執政，該黨現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz）可望在十二月六日當週通過國會表決，出任聯邦總理，在德國主政長達十六年的現任總理梅克爾時代正式告終。

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「紅綠燈聯盟」為1950年代來首見

這是社民黨（政黨代表色紅色）、綠黨（綠色）和自民黨（黃色）的「紅綠燈聯盟」首次在全國執政，也是德國自一九五○年代以來首次三黨聯合執政。在德國面臨內有疫情反彈、外有白俄羅斯難民危機，以及經濟復甦難題下，社民黨在選後歷經兩個月談判，令人意外地相對迅速達成組閣協議，也讓擔心德國政局懸而未決影響政務的國際盟邦夥伴鬆了一口氣。

蕭茲二十四日宣布組閣協議時說，新政府不會只求「最小公分母，而是要創造帶來大影響的政治。」德國與法國、美國的夥伴關係，以及一個「具有主權的歐洲」，是未來德國外交政策的重要基石。至於武漢肺炎疫情，蕭茲表示，應該對特定族群強制接種疫苗，新政府也將成立危機小組因應危機。

力促能源轉型 提前到2030停用燃煤

在經濟、能源政策方面，新政府將從二○二三年恢復「債務煞車」機制，即恢復去年因應疫情造成的經濟衝擊而暫時解除的憲法規定舉債上限；新任政府也將提早八年，在二○三○年停用燃煤發電，力促能源轉型。

根據聯盟協議，綠黨將領導外交、環境、農業等部門，共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）出任外交部長，將成為德國首位女外長；另一共同主席哈柏克（Robert Habeck）將掌管結合經濟、氣候變遷和能源事務的新成立「超級部會」。自民黨執掌財政、司法、運輸、教育等部門，黨魁林德納（Christian Lindner）出任這個歐洲最大經濟體的財政部長。社民黨籍的海爾（Hubertus Heil）據稱將繼續擔任勞工部長，是前政府唯一留任的部長。

新內閣陣容 對中俄態度強勢

法新社指出，新內閣陣容意味著德國將對中、俄採取更強勢態度，經濟上嚴格管控預算，大力推動綠色投資。

即將卸任的梅克爾為了確保政權平穩過渡，在最近幾次重要國內外會議都邀請蕭茲共同出席，包括二十國集團（G20）羅馬峰會期間，與美國總統拜登等多國的雙邊會議等。蕭茲政治歷練豐富，曾任多年國會議員，在梅克爾的第一個大聯合政府擔任勞工部長，二○一一年擔任漢堡市長，一八年出任聯邦副總理、財政部長。蕭茲謹小慎微，但也自信十足，充滿企圖心，他謹守財政保守主義，但也因此不時與社民黨立場相左。

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