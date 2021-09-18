造艦斷法財路 美急安撫 澳忙解釋

法國總統馬克宏十七日在巴黎參加法國高鐵四十週年慶祝會，現場並展示新高鐵列車。澳洲總理莫里森十七日解釋，早在六月就向馬克宏提到澳洲可能取消與法國的潛艦合約。（歐新社）

2021/09/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國和澳洲十五日成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），準備攜手打造澳洲新一代核動力潛艦艦隊，令澳洲成為英國之後第二個擁有美國核潛艦技術的國家，但澳洲必須放棄與法國價值達五百億澳幣的十二艘柴電動力潛艦合約，導致法國大為光火。美國國務卿布林肯十六日強調，法國是印度—太平洋地區的重要夥伴；澳洲總理莫里森也出面解釋，更換潛艦合約乃基於國家利益。

法國駐美大使館十六日斷然取消原定十七日的「美國獨立戰爭」關鍵海戰紀念晚會，表達不滿。為安撫盟友，布林肯表示，美國在「過去廿四至四十八小時」一直與法國溝通，並強調華府希望把握一切機會，深化大西洋兩岸在印太地區和全世界的合作，而法國更是重要夥伴。然而，法國國防部長帕利說，法國事前並未被諮詢，是在媒體報導才知曉。歐盟也抱怨事先未獲告知，對法國失望之情深有所感。

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莫里森十七日不諱言澳法關係受到折損，但堅稱早在六月就知會法國總統馬克宏，澳洲可能取消舊合約，「當時在巴黎一場晚宴中，我已清楚說明澳洲對於傳統動力潛艦在應對全新戰略環境上的重大疑慮，澳洲必須依據國家利益做出決定。」

對於潛艦更新計畫「從頭開始」，原先投入的廿四億澳幣（約四八○億台幣）資金付諸流水，澳洲在野黨並未出現異議，反映澳洲朝野一致支持「緊隨美國」的路線。

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