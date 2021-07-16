香港書展復辦 淪中共紅書展

第卅一屆香港書展十四日登場，中國共產黨創始人毛澤東及中共中央委員會總書記暨中國國家主席習近平相關書籍在展場的陳列位置佔盡優勢。（美聯社）

2021/07/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕武漢肺炎疫情導致延辦一年的第卅一屆香港書展終在十四日登場，為中國《港區國安法》去年六月卅日頒布實施以來，這起亞洲出版界盛事首度在港舉行。開幕日卻見過往最受讀者歡迎的時政類書籍幾乎絕跡，方位絕佳的攤位由親中出版商佔盡並把中共及其領導人為主題的書籍放在最亮眼位置，宛如一場「紅書」展。

「自由亞洲電台」（RFA）指出，「香港書展二○二一」根本成了中共政治宣傳場域，且充斥《港區國安法》相關書籍；不少書商坦言「自我審查」，以免「違法」，因主辦書展的香港貿易發展局事前已威脅搬出中國駐香港維護國家安全公署及香港警察，親中人士也揚言將在現場巡視舉報，外界正觀望執法部門後續會否入場審查。

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對於香港貿發局副總裁周啟良上月廿四日稱將把遭投訴書籍轉交港警處理，香港出版社「次文化堂」社長彭志銘批評此舉形同鼓勵告密。他強調，香港在《港區國安法》實施前，並無書本送檢制度，違規頂多罰款；該法上路後，康樂及文化事務署至今下架逾七十本時政書籍，稱其內容可能有違《港區國安法》，儘管未祭出具體政策，卻逐漸在香港出版業界形塑出「禁書」概念。

彭志銘指出，儘管當局聲稱《港區國安法》不侵犯言論及出版自由，近月遭查封的《蘋果日報》就是最佳例證，「當她說你是（違法）就是（違法）的時候」，「連蘋果這麼大的機構也頂不住」，遑論獨立書商難以承受被舉報風險，因此這回書展乾脆不帶「敏感」書籍售賣。不過，過去專門探討時政的專欄作家紛紛收筆，「去到這地步，還比沒有書展或沒有出版更慘」，「出版一定繼續有，但可能會很偏頗、單一化，甚至沒有人再敢說真話，甚至不只是沒有出版社，可能連印刷商也不敢印（某些書籍），或者發行也不敢再發行、書店也不敢賣，這才是對書業真正的打擊。」

本屆香港書展仍能買到政治漫畫和些許時政類書籍，部分市民專程前往，因擔心日後無緣再購入這類出版品。

主張「出版自由、守護真相」的香港「山道」選擇參展，並堅持銷售香港政府《逃犯條例》修訂案相關示威行動的書籍，其創辦人之一楊子俊正是前年六月十二日反修例行動引爆警民衝突中遭警方催淚彈擊中失明的受害者。他告訴RFA，「壓力大家都有，不同的參展商都要面對，不知道出版的書是否安全，我們在製造過程當中，已做了好多犧牲，已自己揣摩國安法的條文，政治標語已不提，印刷商也做了多一層把關，如果他們都不敢印刷，書本就無可能出版，在重重關卡下仍能出版的書本，應該是要面對香港的觀眾與讀者，我們也不能退縮。」

第卅一屆香港書展十四日登場，中國共產黨創始人毛澤東及中共中央委員會總書記暨中國國家主席習近平相關書籍在展場的陳列位置佔盡優勢。（美聯社）

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