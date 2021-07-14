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    泰越啟動混打 以開放打第3劑

    泰國將進行疫苗混打，第一劑接種AZ疫苗的民眾，第二劑改為接種輝瑞疫苗，希望人體儘快產生免疫力。圖為曼谷一名護理師13日準備為民眾接種AZ疫苗。（歐新社）

    泰國將進行疫苗混打，第一劑接種AZ疫苗的民眾，第二劑改為接種輝瑞疫苗，希望人體儘快產生免疫力。圖為曼谷一名護理師13日準備為民眾接種AZ疫苗。（歐新社）

    2021/07/14 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管世界衛生組織（ＷＨＯ）十二日指出，基於沒有明確的科學證據，不建議先進國家混合施打不同廠牌的武漢肺炎疫苗，並呼籲各國暫緩施打加強劑，將疫苗捐給迫切需要的落後國家。然而，多國仍各行其道，包括泰國和越南準備啟動疫苗「混打」，以色列也開始為免疫力較弱的族群接種加強劑。英國也考慮秋天開始施打加強劑，將以五十歲及最虛弱族群優先。

    泰國正全力控制Delta變種病毒造成的新一波疫情，十二日宣布將為第一劑接種中國「科興」疫苗的民眾，接著打「阿斯特捷利康」（ＡＺ）疫苗，希望人體產生免疫力的等待期，從十二週縮短為六週。泰國朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）十三日強調混打不活化疫苗的科興和病毒載體疫苗的ＡＺ，有機會儘快產生免疫力；由於病毒快速蔓延，「我們等不了十二週」。

    科興疫苗的效力引發輿論質疑，迫使泰國當局改變疫苗政策。泰國法政大學和國家基因工程與生物技術中心合作，針對五百名接種兩劑科興疫苗的民眾進行研究，發現約每四十天抗體就會減少五十％；接種完第二劑的六十天內，對原始武肺病毒的防護力約六十％至七十％；接種完第二劑超過六十天，防護力則剩五十％。

    越南十三日也宣布實施疫苗「混打」，第一劑接種ＡＺ疫苗者，第二劑可選擇接種ＡＺ或輝瑞。越南甫取得九．七萬劑的輝瑞疫苗，將優先供給八至十二週前已施打ＡＺ者。

    另一方面，以色列衛生部十二日表示，不會為大多數國民施打第三劑疫苗，將僅為免疫系統較弱的族群施打，包括正在進行化學治療的癌症患者，以及做過心、肺、腎等器官移植手術的人士，實施首日已有數十人完成接種。以國迄今已有約五十六％人口完整接種兩劑輝瑞疫苗。

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