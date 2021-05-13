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    中國海警「天天」亂釣魚台 危機擴大

    日本海上保安廳統計，去年中國海警船進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域的日數為三三三日，創下新高紀錄。 （美聯社檔案照）

    日本海上保安廳統計，去年中國海警船進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域的日數為三三三日，創下新高紀錄。 （美聯社檔案照）

    2021/05/13 05:30

    1年逕航333天 連續在鄰接水域停留111日

    〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本海上保安廳十二日發表最新版的「海上保安報告二○二一」，統計去年中國海警船進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域的日數為三三三日，連續在鄰接水域停留的日數為一一一日，雙雙創下新高紀錄。另外，中國海警局所屬的大型船艇在過去八年內增加了三倍以上，對於海警船的大型化及武裝化，海保表示「危機正在增大中」，會提高警戒。

    日本讀賣新聞報導，海保根據中國公開情報推算，二○一二年中國排水量千噸以上的海警船有四十艘，二○一四年增加到八十二艘，二○二○年持續增加到一三一艘，海保在二○一五年十二月首次確認中國海警船搭載艦炮。

    「海上保安報告二○二一」統計去年中國海警船進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域的日數為三三三日，過去最高紀綠為二○一九年的二八二日。中國海警船去年連續在鄰接水域停留的日數為一一一日，今年從二月十三日以來在鄰接水域連續停留日數已達八十八日。

    中國海警船目前維持四艘的編制，幾乎天天航行於釣魚台列嶼周邊，報導指出，前海保長官中島敏表示，中國海警船的指揮能力升高，活動可能變得愈來愈頻繁，日本海保有必要進一步和相關機關加強合作。

    日本富士晚報報導，中國授權海警局可對外國船舶使用武器的「海警法」，今年二月一日正式施行，至本月十一日滿一百天。第十一管區海上保安本部發言人表示，海警法施行後，雖然中方的動向並無特別變化，但去年進入釣魚台列嶼周邊鄰接水域的日數為三三三日，今年也維持相同的步調，已成為常態化，海保將繼續保持警戒以保護日本領土。

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