每天2罐含糖飲料 婦女腸癌風險高兩倍

科學研究不斷顯示，含糖飲料對健康危害甚鉅。 （美聯社檔案照）

2021/05/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據一九八九年展開至今的大型前瞻性研究「護理師健康研究二期」（NHS II）數據發表之最新研究指出，以三五○毫升為一份計算，每天攝取含糖飲料量超過兩份的婦女，五十歲以前診出早發性大腸直腸癌（EO-CRC）的機率，比成年後每日喝不到一份的女性高二．二倍以上。

這項由美國密蘇里州聖路易華盛頓大學研究人員進行的研究指出，每天喝兩份以上含糖飲料的成年女性，在罹癌風險上，比每週喝不到一份者高二．二倍以上。多喝一份罹癌風險增加十六％；青春期每天來一份，更會導致五十歲前罹癌機率高出卅二％。但研究也發現，成年後以人工代糖飲品、咖啡、低脂或全脂牛奶取代含糖飲料後，可降低罹癌風險十七至卅六％。

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科學早證實含糖飲料有害身體，包括提高肥胖率和導致第二型糖尿病。上述研究人員六日發表在英國《腸胃病》（Gut）期刊的論文，追蹤一九九一至二○一五年九萬五四六四名女性護理師飲食與醫療紀錄後，透過四萬一二七二名受試者一九九八年時回溯自身十三至十八歲飲食狀況所填問卷，進一步證實含糖飲料不利健康。

飲食習慣也是致癌關鍵

不過，未參與這篇論文的部分科學家對上述結論抱持保留態度，因研究對象僅一○九人診出EO-CRC，且其中只有十六人每天喝超過兩份含糖飲料，又才六人得病。他們指出，吃紅肉及加工肉品、纖維攝取不足、抽菸、喝酒和過胖都可能提高罹患腸癌的機率，難以追究肇病真實因素。

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