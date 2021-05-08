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    東京4都府縣緊急事態延長 印度瀕臨全國封鎖

    日本首相菅義偉七日宣布，延長東京等四都府縣的緊急事態宣言，並自十二日起追加發布愛知和福岡兩縣。圖為東京街頭的大螢幕正播放菅義偉的談話。 （法新社）

    日本首相菅義偉七日宣布，延長東京等四都府縣的緊急事態宣言，並自十二日起追加發布愛知和福岡兩縣。圖為東京街頭的大螢幕正播放菅義偉的談話。 （法新社）

    2021/05/08 05:30

    〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕日本政府七日傍晚決定延長東京、大阪、京都和兵庫等四都府縣的緊急事態宣言，解除期限從十一日延至卅一日，愛知和福岡兩縣則從十二日起成為追加發布地區。至於印度的武漢肺炎疫情仍在擴大，七日公布的新增確診病例突破四十一萬，再度刷新單日最高紀錄。

    追加發布愛知、福岡兩地

    因為變異病毒株橫行，日本的武漢肺炎疫情持續亮紅燈，首相菅義偉在上月發布為期約兩週的第三度緊急宣言，希望遏止黃金週期間感染人數的增加，原定解除期限至十一日止，但因效果有限，在地方政府要求下，七日宣布延長，亦即從四月廿五日起，延長至五月卅一日，共卅七天，範圍從東京等四都府縣擴大到六都府縣。

    菅義偉表示，防疫關鍵是接種疫苗，政府訂下一天施打一百萬劑的目標，希望在七月底前，讓願意接種的年長者完成二次接種。

    另外，北海道、岐阜及三重等三道縣也將於九日啟動相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，目前已發布「防止蔓延重點措施」的地區還有愛媛、埼玉、千葉、神奈川、沖繩和宮城等縣。其中宮城縣於十一日期滿解除。

    印度失控 逾二千萬人染疫

    在印度方面，七日確診病例累計超過二一四○萬例；當日死亡人數也逼近四千例，已連續十天超過三千例，累計逾廿三萬四千人。在過去一個月內，印度超過十個邦宣布封鎖措施，但規模不及去年三月持續兩個月的全國封鎖令。

    隨著確診人數驟增，各地醫療能量逐漸耗盡，火葬場和墳地也不敷使用，從醫學專家、反對黨到最高法院大法官，再度施壓總理莫迪重新頒布全國封鎖令，認為這是控制疫情的唯一手段；就連美國白宮首席防疫顧問佛奇也直言，印度有必要全面封鎖二至四週。

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