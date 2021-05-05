美日外長G7會前會 再提穩定台海

在G7外長會議前，美國國務卿布林肯與英國外交大臣拉布三日舉行美英外長雙邊會談，兩人四日抵達G7會場時，遵循防疫規定，互碰手肘問候。（路透）

2021/05/05 05:30

外長會議聚焦對抗獨斷中國

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕七大工業國集團（G7）將於今年六月十一至十三日，在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦峰會，七國外交部長本月四日暌違兩年於倫敦舉行兩天的面對面會談，為六月的峰會準備。首日登場的議程聚焦中國，七國討論如何形成共同陣線，對抗越來越獨斷的中國。

反對中國以武力改變東海與南海現狀

根據日本共同社報導，在G7外長會議開始之前，日本外相茂木敏充三日先與美國國務卿布林肯進行戰略對話，日本外務省指出，雙方於對話中確認兩國將強烈反對中國以武力片面改變東海與南海現狀，並且同意維持台海和平穩定的重要性。

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美英合作 挺香港新疆

布林肯與英國外交大臣拉布三日也先舉行雙邊會談，會後兩人共同出席記者會時，針對中國問題，拉布表示，他看到志同道合、具有共同價值觀，並且希望保護多邊體系的盟友們，建立同盟的需求正在增加。布林肯則表示，兩國有共識，需要捍衛西方價值，他們的目的不是圍堵或壓制中國，但西方將捍衛奠基於秩序的國際規則，防止包含中國等任何國家的顛覆性嘗試。

布林肯與拉布討論到香港及新疆議題，布林肯承諾會與英國堅定合作，對中國在新疆的行為，以及對香港民主派人士的施壓。兩人也重申要求中國履行「中英聯合聲明」對香港的承諾。拉布則不忘呼應美國總統拜登呼籲，指希望能與中國在諸如氣候變遷等議題，找到建設性的合作方式。

除了中國，G7外長會議內容也包含武漢肺炎疫苗、俄羅斯、伊朗、北韓與緬甸議題、衣索比亞泰格瑞省（Tigray）危機，與阿富汗的危險情勢等等。拉布警告，俄羅斯、中國與伊朗不斷上升的侵略性活動，將對民主社會與國際法治構成挑戰。他也表示，在必須處理共同挑戰與升高的威脅之際，英國擔任G7的輪值主席國，是個團結開放與民主社會的機會。

俄羅斯議題方面，G7外長會議還會討論俄羅斯持續的惡意活動，包含烏克蘭邊界的增兵，與反對派領袖納瓦尼遭關押。布林肯則表示，美國偏好與俄羅斯建立穩定且可預測的關係，但主要取決於俄國總統普廷的決定，並重申，美國堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整。結束外長會議後，布林肯將於五日訪問烏克蘭。

另邀澳印韓 凸顯連結亞洲

除了G7會員國，英國邀請了澳洲、印度、南韓與南非的外交部長參與部分會議，包含四日晚間在倫敦蘭開斯特府的晚宴。報導指出，這份名單凸顯G7支持民主的態度，與脫歐後的英國政府試圖與亞洲建立更強力連結的意圖。受武漢肺炎疫情影響，與會的外長們必須佩戴口罩、保持社交距離、彼此以隔板相隔，出席的代表團人數也必須精簡。

美國國務卿布林肯（左）與日本外務大臣茂木敏充三日進行戰略對話，同意維持台海和平穩定的重要性。圖為今年三月十六日在東京舉行的美日二加二會談。（美聯社檔案照）

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