印度日增40萬例 佔全球1/3

全球「印度旅行禁令」現況

2021/05/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度的武漢肺炎疫情持續惡化，五月一日公布的新增確診病例突破四十萬例，再次創下全球單日新增病例紀錄，當地醫療資源早已不敷使用，但當局為加速控制疫情，一日起仍開放所有成年人接種疫苗。與此同時，美國擴大對印度的旅行禁令，禁止大部分非公民從印度入境，澳洲更直接禁止兩週內到過印度的本國公民入境。

1900萬人確診 21萬人喪命

印度一日新增逾四十萬起確診病例，已連九天超過卅萬起新增病例，且幾乎每天都有三千多人病故，累計逾一千九百萬人確診，其中多達八百萬人為二月疫情反彈以來的新增個案，死亡人數則突破廿一萬。醫學專家更指出，由於檢測量能不足、死因紀錄不精確，真正的染疫人數恐怕是官方統計的五至十倍，主因指向民眾防疫鬆懈、新變異病毒株流行，及政治集會、宗教盛事等活動出現「超級傳播者」。

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病床氧氣疫苗 供不應求

印度現面臨病床、藥品、氧氣和疫苗均供不應求的窘境，許多醫院近來又接連發生意外事故，最新一起為西部古茶拉底邦布洛奇縣某間醫院在一日凌晨發生火災，造成十八人死亡。為了儘快控制疫情，印度一日起全面開放十八歲以上成年人接種疫苗，總數約六億人，而選在私人單位接種的民眾可自由選擇疫苗種類，但須支付二五○盧比（約九十四元台幣），據悉上月廿八日開放預約後，已有近一千三百萬人登記。

13億人口 僅2500萬人接種

人口十三億的印度現僅二千五百萬人完成接種兩劑疫苗，多個邦近日坦言，由於疫苗短缺，他們無法為所有成年人接種；全國僅半數、十四個邦開始為四十五歲以下人士接種。此外，總理莫迪指示各邦和私立醫院自行訂購疫苗，也造成價格混亂，令中央和反對黨執政的地方政府爭吵不休。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇建議，印度應全國封鎖數週，令政府取得氧氣、藥物和個人防護裝備，同時提高疫苗產量，並鼓勵企業等更多人接種。

美澳多國擴大旅行禁令

美國政府四月卅日宣布，由於印度的新增確診人數佔全球三分之一，將依循疾病管制暨預防中心（CDC）建議，四日起禁止來自印度及兩週內曾到過印度的旅客入境，不包括美國公民、合法永久居民及其家人，以及學生等其他獲赦免人士。獲准入境者則必須檢附病毒篩檢陰性或康復證明。紐約時報分析，印度疫情升溫是對拜登控制國內疫情的全新考驗。

英國廣播公司（BBC）指出，澳洲的做法更強硬，若身在印度或過去兩週曾到印度，三日起將被禁止入境，包括本國公民和永久居民，違者最高可判五年徒刑及罰款六．六萬澳幣（約一四五萬台幣），為首次有國家實施禁止公民入境的防疫措施。但此一措施也遭法律界質疑違法，恐面臨法律挑戰。

印度近日每天逾三千人死於武漢肺炎，造成火葬場處理件數大增。（美聯社）

首都新德里一家醫院的衛生人員穿戴完整防護裝備，清洗收容病患的診間。（法新社）

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