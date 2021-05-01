中俄搞鬼？白宮官員遭微波能量攻擊

美國聯邦調查人員正在了解美國本土是否出現過去針對駐外人員的「哈瓦那症候群」微波攻擊。圖為位於古巴首都哈瓦那的美國大使館。（歐新社檔案照）

2021/05/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體四月二十九日披露，華府地區與佛羅里達州邁阿密在去年與前年已至少發生三起類似「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的定向能量無形攻擊事件，其中兩名受害者不但任職白宮，且其中一人遭攻擊地點就在白宮附近，聯邦單位已展開調查。白宮稍後間接證實確有此事，表示正與相關單位合作評估情勢。

「哈瓦那症候群」致莫名頭痛 美駐古巴人員曾罹病

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倘若這三起案例證實皆為哈瓦那症候群，意味過去僅針對美國駐外情報與外交人員的無形攻擊，已進入美國本土。該症候群源自有多名美國駐古巴人員在二○一六年底出現令人無法解釋的症狀，包括耳鳴、暈眩、劇烈頭痛、噁心與失憶，有時還伴隨有無法辨識的刺耳定向噪音；派駐俄羅斯與中國的美國官員在前總統川普主政時期也傳出有類似的無法解釋症狀。

儘管美國官方迄今未能就這些神秘症狀的成因達成共識，但美國國家科學院三月時在一份報告指出，怪病最可能的原因是「定向脈衝射頻能量」肇禍，其中可能包括微波輻射攻擊。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述多名現任與前任官員以及知情者的話指出，國防官員曾於四月初就美國本土可能出現微波能量攻擊向國會參眾兩院的軍事委員會進行簡報。華府地區的兩起本土怪病中，其中一例發生在去年十一月，一名白宮國家安全會議官員在白宮南側的橢圓草坪附近感到身體不適；另一例發生在前年，一名任職白宮的女性在華府近郊的阿靈頓遛狗經過一名從休旅車上下來的男子，之後便有耳鳴、劇烈頭痛與臉部一側刺痛等情況。同日，網路媒體Politico引述熟悉調查者的話說，一名聯邦政府人員去年在佛州邁阿密也疑似遭微波能量攻擊。

ＣＮＮ指出，儘管國防部與其他負責調查的單位尚未就怪病原委達成共識，但光是有人在白宮附近疑似遭到微波能量攻擊就是一大警訊；此外，向國會議員做簡報的國防官員說，美國本土的微波能量攻擊的幕後黑手可能是俄羅斯，但目前尚未掌握能一口咬定的足夠資訊；另一名曾參與調查的前官員則指出，中國等國也可能是嫌犯。

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