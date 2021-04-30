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    拜登矢言重建中產階級

    一月二十日就任美國總統的拜登，本月二十八日向國會兩院發表他執政百日的聯席演說。（法新社）

    一月二十日就任美國總統的拜登，本月二十八日向國會兩院發表他執政百日的聯席演說。（法新社）

    2021/04/30 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登二十八日在就任百日前夕，向國會兩院聯席會議發表演說，宣揚上任百日政績及今後的施政優先。除了與中、俄等專制國家競爭，他主要聚焦美國內政，矢言重建中產階級。他新揭櫫一．八兆美元「美國家庭計畫」（AFP），稱這是重建美國的藍領藍圖。而為挹注AFP及先前提出的二．三兆美元基礎建設計畫，他表明將對富人及企業大幅徵稅。

    拜登說，他這次演說「是來談危機與轉機，重建美國、復興民主和贏得美國的未來」。他指稱，短短一百天，「美國已再度動起來」，將危機轉為契機，美國「準備好起飛！」

    徵富人稅、創造就業機會

    為改善因疫情而嚴重衰退的經濟，AFP將投資兒童學前教育、兒童托育及社區大學教育；基礎建設計畫則將投入更新道路與橋樑、環保的綠色科技，擴大寬頻上網和修繕家庭供水。他強調將持續創造就業機會，演說提及「工作」達四十三次，顯在拉攏支持前總統川普的藍領白人男性。

    為籌措上述逾四兆美元的經費，拜登將提高所得稅的最高稅率、資本利得稅和股息的稅率，並撥款強化美國國稅局（IRS）的徵稅能力。個人年收入不到四十萬美元者的稅負不會增加，而富人及企業「拿出他們該出的份額的時候到了」。拜登向人民喊話，指對財團、資本家減稅的「涓滴經濟學」從來沒奏效過，「造就美國的不是華爾街，而是中產階級」。

    拜登自詡上任以來的新冠疫苗施打速度，以及他三月簽署的一．九兆美元疫情紓困措施，乃美國史上「最偉大的後勤成就之一」。他敦促民眾踴躍接種疫苗，也呼籲國會通過法案，為約一一○○萬名無證移民另闢取得美國公民權的途徑。他亦以遭白人警察壓頸致死的黑人佛洛伊德為例，促請國會在這起事件一週年前夕，將警察改革法案提交給他。

    根據路透和民調機構「易普索」調查，五十五％的美國人認可拜登至今的表現。華盛頓郵報與「美國廣播公司」（ABC）的調查則顯示，其滿意度為五十二％。在美國所有總統就任一百天的滿意度中，他倒數第三，惟仍比同期的川普高約十％。

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