日駐澳大使：日加入五眼聯盟有進展

日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，指出日本在加入「五眼聯盟」一事上正取得進展。（路透資料照）

2021/04/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本強化與美關係，也越來越積極表態有意加入美國等五國組成的情報共享「五眼聯盟」。日本駐澳洲大使山上信吾日前接受澳洲媒體訪問，就指出日本在加入「五眼聯盟」一事上正取得進展，「我想在不久的將來見到這個想法實現。」

曾經領導日本外務省情報機構的山上信吾，日前在「雪梨晨鋒報」的訪問中說，「我對不久的將來感到非常樂觀」，「我想在不久的將來，見到這個想法實現」。他說，日本情報圈正與澳洲和「五眼」其他國家建立合作關係，「此事確實持續進行，日本政治人物和官員愈加明白其重要性」，日本與「五眼」成員國有共同的普世價值觀和戰略利益，也都是民主國家、視中國為戰略對手。

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都視中國為戰略對手

近日「五眼聯盟」成員國紐西蘭正顯露出對於在此框架下共同處理中國問題的態度有所保留，令外界質疑這個情報共享聯盟出現裂痕，也使有關日本加入成為「第六眼」的議題更受到關注。澳洲國立大學國家安全學院院長梅卡夫說，「就利益和實力來說，邏輯上日本是最佳人選」，「要說哪個國家對中國有細膩的了解，那就是日本。五眼聯盟的組成一直被視為不可改變，但是與時俱進很重要」。

梅卡夫說，五眼聯盟的重要在於「情報機構之間就一些最敏感情資的彼此信任」，日本有顯著的情報收集和評估能力，加入會有幫助。不過，他說，日本要被充分接受，需要符合「五眼」的規範和規則，這方面會是「一大體制挑戰」，因此，正式成為「六眼」之前，先以「五眼加一」的形式會比較務實。

澳洲前外交政策顧問齊托維茨基指出，將日本納入，將讓這個聯盟在東北亞建立一重要錨點，但鑑於日本需要先強化國內安全機構，確保能發揮作用等挑戰，他也認為務實的作法是從「五眼加一」開始，讓日本逐漸加強與其他五國的更深度合作，逐步提高互信、將情報外洩風險降到最低。

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