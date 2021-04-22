「台灣有事」為前提 日前司令促修防衛戰略

日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二。（資料照，記者王藝菘攝）

2021/04/22 05:30

自衛隊前艦隊將領投書

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二，廿一日在日本經濟新聞發表專文指出，日本有必要以「台灣有事」為前提，修改包括國家全安保障戰略、防衛大綱和中期防衛力整備計畫在內的防衛戰略。香田主張，應該將「台灣有事」的計畫授權給自衛隊規劃，否則將無法制定具體可行計畫。

日美安保 應改為穩定台海

香田指出，日美安保體制是在冷戰時期為了應對俄羅斯侵犯日本而訂，冷戰結束後，日美兩國重新以亞太和平安全為主題予以再定義。他認為，這次日美元首高峰會聯合聲明出現「台灣海峽」，具有劃時代的意義，可視為冷戰後日美同盟第二次再定義，表明中國與台灣的關係將成為導致印太地區不穩定的因素。

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美國為矛、日本為盾須改變

為了展現在保障印太和平安全的目標上與美國拜登政府同步，聯合聲明也寫入「日本決意強化自身的防衛力」。香田認為，日本有必要改變以往「以美國為矛、日本為盾」的分工，雙方應透過協議進行更精準的角色分配，例如共同訓練、彈道飛彈部署、防空體制、島嶼防禦等。

日本現行防衛計畫大綱或中期防衛力整備計畫，均是以五到十年前的思維規劃，尚未以「台灣有事」為前提規劃防衛戰略，因此有必要修改包括國家全安保障戰略、防衛大綱和中期防衛力整備計畫在內的防衛戰略。香田強調，唯有完成這些防衛戰略的修改，日美聯合聲明才算具體化；相關前提若未修改，護衛艦和飛彈部署等細節也無法具體擬定。

台灣若遭襲 日須支援美軍

香田認為，台灣出現不測事態時，即使日本並非遭到直接攻擊的對象，也可能被要求對協防台灣的美軍提供後勤支援，因此強化東海等海域的監視活動，並與美軍共享情報極為重要。他還指出，中國在入侵台灣之前，很可能先襲擊日本的與那國島和宮古島等離島，由於這些離島位於台灣的「腹側」，中國必須排除來自沖繩本島和美軍的阻礙。

然而，屯駐與那國島的自衛隊目前僅約一百五十人，即使在平時，也應有一定程度的增強，緊急狀況下更有必要將編制擴大到約六百人。此外，與那國島也缺乏防空能力，日本對於緊急情況的假設與考慮仍相當不足。

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