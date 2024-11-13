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    白宮嫌隙浮現？ 拜登夫人、賀錦麗「零眼神交會」畫面瘋傳

    拜登夫人吉兒（右）全程戴著墨鏡，未與賀錦麗有眼神接觸。（法新社）

    拜登夫人吉兒（右）全程戴著墨鏡，未與賀錦麗有眼神接觸。（法新社）

    2024/11/13 10:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）12日在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的互動，引發各界關注。現場畫面顯示，兩人未有明顯互動，引發外界揣測白宮高層之間可能存在嫌隙。

    《福斯新聞網》（Fox News）報導，根據現場影片，當賀錦麗偕同夫婿任德龍（Douglas Emhoff）抵達座位區時，她與周圍人士一一握手寒暄，但與第一夫人之間未有任何互動。當時吉兒戴著墨鏡，眼神筆直向前。

    這段影片在社群媒體上迅速引發討論，多人批評吉兒對賀錦麗的冷淡回應。保守派評論員寇特斯（Steve Cortes）認為這顯示兩人關係緊張。資深記者恩格（Andy Ngo）則指出，部分賀錦麗支持者將選舉失利歸咎於拜登總統。

    此事也受到國際媒體關注。義大利電視台記者潘內塔（Leonardo Panetta）在社群媒體發文指出：「第一夫人未起身迎接副總統，全程戴著墨鏡，未與對方有眼神接觸，顯示美國政壇當前氛圍微妙。」

    當天，拜登總統偕同第一、二家庭前往阿靈頓國家公墓，參加退伍軍人節紀念活動，向無名戰士墓致敬。白宮尚未就此事發表評論。

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