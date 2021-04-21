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    別挖南海石油! 菲總統嗆中要派軍艦

    4月14日菲律賓海巡船與兩艘漁業暨水產資源局的船隻，共同在南海巡邏。（法新社）

    4月14日菲律賓海巡船與兩艘漁業暨水產資源局的船隻，共同在南海巡邏。（法新社）

    2021/04/21 05:30

    杜特蒂警告派海軍 「伸張主權」

    〔編譯管淑平／綜合報導〕近日中國船隻群聚南沙群島牛軛礁海域，遭菲律賓指控侵入其專屬經濟海域，引發中菲兩國外交齟齬。菲律賓總統杜特蒂19日晚間發表電視談話，表示若中國著手鑽取南海的石油，他就將派海軍軍艦去「伸張主權」。

    杜特蒂說，「我現在對漁業沒有太大興趣，我不認為那裡的漁業資源多到值得為此爭執」，未來遇到因此而起的爭議，他會派「5艘海巡船去追趕，他們可以玩你追我跑，看誰跑得快」。不過，如果涉及南海的石油，情況就不同，他說，「當我們開始開採、開始要去取得南海的資源石油，到那時候…我會派我那些灰色的船去伸張主權」，意指菲律賓的軍艦，「假如他們（中國）鑽取石油，就會是我們應該採取行動的時候」。

    杜特蒂承認，現在要討回在菲國專屬經濟海域內、卻遭中國宣稱擁有主權的島礁，「我們只能靠武力取回，沒辦法不流血地重回他們所稱的（西）菲律賓海」。他說，若要去挑戰北京，只會以暴力收場，「如果我們到那伸張我們的管轄權，情況會很血腥」。

    杜特蒂2016年上任後，被外界視為立場親中。在他發表這場全國談話前一天，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）才駁斥社群媒體流傳，軍方人員揚言不再繼續支持總統的說法是「不負責任的宣傳」。該訊息由@infopsph帳號轉述名為「Viber 300」的社群軟體Viber群組，據稱成員包括將近500名現役、退役軍官，要求杜特蒂「以最強烈態度聲討中國的侵犯行為」，否則不會繼續支持他擔任三軍統帥。

    杜特蒂在19日的談話說，南海的問題會一直持續下去，「直到我們能把它拿回來，除了戰爭，別無他法」，但是，鼓動戰爭，「我們要付出什麼代價？這才是問題。」他甚至談到美菲聯防條約，稱美國並非義不容辭要在菲律賓「挑起的」戰爭中防衛菲國。

    菲國海巡隊員4月13、14日期間在牛軛礁海域，搭橡皮艇駛近據信搭載中國海上民兵的中國船隻。（路透）

    菲國海巡隊員4月13、14日期間在牛軛礁海域，搭橡皮艇駛近據信搭載中國海上民兵的中國船隻。（路透）

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