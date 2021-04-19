指控特工 捷克驅逐18俄外交官

位於布拉格的俄國駐捷克大使館。（美聯社）

2021/04/19 05:30

俄與烏、捷升高對峙 馬克宏籲對俄劃定清楚紅線

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯最近相繼因領土問題和二○一四年一宗造成兩人喪生的軍火庫爆炸案，與烏克蘭及捷克交惡。俄國除在俄烏邊境集結大批兵力外，兩國還相互驅逐外交人員。捷克政府十七日也宣布，驅逐十八名被認定為情報機構特工的俄國駐捷外交人員。俄國外交部隨即回應，將對捷克此一挑釁舉動採取報復措施。

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英國將派兩艦入黑海 支持烏克蘭

與此同時，由於俄烏情勢愈來愈緊張，英國「週日泰晤士報（Sunday Times）」報導，英國海軍五月將派遣一艘配備防空飛彈的「四五型（Type 45）」驅逐艦，和一艘「二三型（Type 23）」反潛巡防艦，從地中海經博斯普魯斯海峽駛往黑海，展現對烏國的堅定支持。英國皇家空軍的F-35B「閃電（Lightning）」匿蹤戰機與「梅林（Merlin）」反潛直升機，也將在特遣隊指揮艦「伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）」航空母艦上待命，支援在黑海的軍艦。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）十七日聲明，烏國駐俄國第二大城聖彼得堡總領事館領事索索紐克（Alexander Sosonyuk），十六日被拘留數小時。FSB指控索索紐克和一名俄國人碰面，企圖取得機密情資，被當場查獲。俄國外交部因此召見烏國駐俄大使館代辦，傳達限索索紐克於七十二小時內離境，時間自十九日起算。

近年來，俄國以在其境內從事間諜活動為由，曾拘留若干烏克蘭人，惟逮捕外交人員實屬罕見。法國總統馬克宏直指，在俄烏爭端上，國際社會必須與俄國「劃定清楚的紅線」，若莫斯科做出無法接受的行為，各國必須準備好對莫斯科實施制裁。

對此，烏國外交部也宣布，俄國駐烏大使館一名高階外交官員，也必須在七十二小時內離境，時間同樣自十九日起算。

另一方面，據捷克警方調查，前述十八名俄國外交官員實為俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及二○一四年十月捷克東部維貝蒂斯（Vrbetice）地區發生的一起軍火庫爆炸案。捷克外交部長瑪謝克表明，這十八人必須在四十八小時內離開捷克境內。此外，警方也正追查兩名持俄國護照的男子彼卓夫（Alexander Petrov）及波希洛夫（Ruslan Boshirov），這兩人所持的護照竟和二○一八年在英國毒殺俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒未遂的嫌犯所持者相同。

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