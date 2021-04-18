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    悼菲利浦親王 英王室30親友送行

    抬棺人將菲利浦親王的靈柩舉起。他將長眠於聖喬治教堂內的皇家墓室。（美聯社

    抬棺人將菲利浦親王的靈柩舉起。他將長眠於聖喬治教堂內的皇家墓室。（美聯社

    2021/04/18 05:30

    原規劃800人葬禮 英相也未參加

    〔編譯茅毅／綜合報導〕9日過世、享耆壽99歲的英國菲利浦親王（下稱親王），17日舉行葬禮。葬禮原本規劃800人參加，但為遵守防疫規定，僅能有包括其妻子女王伊莉莎白二世、其長子查爾斯王儲和其孫威廉、哈利王子等王室成員與友人共30人出席，英相強森則不參加。白金漢宮說，這場葬禮展現出親王的從軍背景及其個人生活的元素。

    親王去世後，其遺體暫厝溫莎城堡內的王室私人教堂。整個葬禮儀式自上午11點（台灣時間同日晚間6點）開始，動員軍樂隊等700多名現役軍人。其靈柩被移往城堡的入口，放在他親自參與設計改裝的英國休旅車「LAND ROVER」靈車上，運到附近的聖喬治教堂。

    靈車為親王親自設計

    親王生前鍾愛該汽車廠牌，這輛靈車自2003年開始設計，19年打造完成。車子漆成軍隊慣用的綠色。靈柩上覆蓋代表他希臘和丹麥血統與「愛丁堡公爵」頭銜的親王王旗，並放置其英國海軍元帥軍帽及海軍軍官佩劍。

    其長女安妮公主和查爾斯在扶靈隊伍的前排，其後是次子安德魯王子與三子愛德華王子，再來是威廉、哈利兄弟。女王則乘坐「賓利」禮車，在隊伍的最後方。親王的摯友納奇布爾也在列。在扶靈過程中，查爾斯眼眶泛淚。當靈柩放入教堂，神色哀戚的女王獨坐面對棺木追思時，她拭去眼中淚水。

    全英默哀1分鐘

    當日下午3點，在皇家禮砲隊一聲鳴砲後，全英默哀一分鐘。葬禮儀式由英國國教的溫莎教長與坎特伯里大主教主持，長50分鐘。由於親王曾在英國海軍服役近14年，故其葬禮上演奏英國海軍詩歌。應他生前希望，在其靈柩被安葬在聖喬治教堂內的「皇家墓室」時，英國海軍陸戰隊的號兵吹奏英軍葬禮中的「最後崗位」軍號。

    威廉哈利 一年來首見面

    在3月播出哈利及其妻梅根接受美國脫口秀天后歐普拉的專訪後，哈利夫婦和英國王室關係緊張，並傳出兩人與其兄威廉及嫂子凱特王妃失和。這次是兩人一年來首度見面，葬禮時，兩兄弟中間隔著表哥，所以未並肩。

    綠色Land Rover改裝靈車從溫莎城堡駛向聖喬治教堂，查爾斯王儲在扶靈隊伍第一排。（路透）

    綠色Land Rover改裝靈車從溫莎城堡駛向聖喬治教堂，查爾斯王儲在扶靈隊伍第一排。（路透）

    菲利浦親王的王旗，覆蓋在其靈柩上。（美聯社）

    菲利浦親王的王旗，覆蓋在其靈柩上。（美聯社）

    女王伊莉莎白二世戴口罩出席葬禮。一旁為主持儀式的英國國教溫莎教長。（美聯社）

    女王伊莉莎白二世戴口罩出席葬禮。一旁為主持儀式的英國國教溫莎教長。（美聯社）

    威廉（左）和哈利王子出席葬禮，表情哀戚。（路透）

    威廉（左）和哈利王子出席葬禮，表情哀戚。（路透）

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