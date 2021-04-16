輝瑞、AZ疫苗打一劑 也能產生強大抗體反應

AZ疫苗。（法新社檔案照）

2021/04/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）十四日針對美國醫療產品製造商「嬌生」旗下「楊森製藥」單劑武漢肺炎疫苗疑似導致罕見血栓病例一事召開會議，可能建議新增使用限制。英國冠狀病毒免疫學聯盟（ＵＫ─ＣＩＣ）最新研究則顯示，兩劑式的美國藥廠「輝瑞」以及歐洲知名藥廠「阿斯特捷利康」、英國牛津大學合作研發的ＡＺ疫苗，就算只打一劑，也能產生強大抗體反應。

嬌生單劑疫苗 可能建議新增使用限制

嬌生單劑疫苗二月底才取得美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）緊急使用授權（ＥＵＡ），以接種只需一劑、可在攝氏二至八度的環境保存長達三個月為優勢，但美國境內逾七百萬人注射後，已有六名女性出現血栓，其中一人病故、一人命危，ＦＤＡ十三日因此宣布暫時停止施打。

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去年十二月先過關的美國輝瑞疫苗與歐洲ＡＺ疫苗，則是兩劑式；但後者也有引發血栓的疑慮，以致歐洲多國紛紛暫停施打。不過，ＵＫ─ＣＩＣ以英國伯明翰大學研究人員為首，十四日提出全球首份比較兩者的研究，從已施打數月的英國來看，九十三％民眾在接種輝瑞疫苗第一劑的五至六週後即出現抗體，ＡＺ則是八十七％；不過ＡＺ效果比較好，多達卅一％民眾接種後產生免疫Ｔ細胞，注射輝瑞疫苗者則只有十二％體內有此反應。研究人員另發現，超過八十歲的民眾接種ＡＺ疫苗後，也出現相似且「令人振奮」的抗體反應。

德國政府十五日宣布，考慮採用美國再生元生技製藥公司的實驗性「多株抗體雞尾酒療法」，廣泛治療武漢肺炎患者。美國前總統川普去年十月初在位確診時，他的醫療團隊也曾採用該療法做為川普感染的「預防措施」。

另一方面，包括法國前總統歐蘭德、英國前首相布朗在內全球近一七○位前國家領袖及諾貝爾獎得主十四日發表致美國現任總統拜登公開信，呼籲美方放棄武漢肺炎疫苗的智慧財產權，以利窮國儘速展開接種行動。根據法新社統計，至十四日為止，全球至少一九五個國家和地區已施打逾七．三二億劑疫苗，其中四十九％是在高收入國家，佔全球十六％人口。

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