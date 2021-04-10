流亡王子成女王影子 陪看73年風雨

菲利浦親王與女王二○一八年十月參加孫女尤金尼公主婚禮，等待馬車遊行。（法新社）

2021/04/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕流亡希臘王子出身的英國菲利浦親王，在英國王室中雖無官方職務，卻是王室其中一個最具影響力的成員，與女王伊莉莎白二世結縭七十三年來，一直稱職扮演好身為女王夫婿的角色，陪她走過王室風風雨雨，協助英國王室的現代化，女王曾說，菲利浦親王「一直是我的力量和支撐」。

女王：他是我的力量和支撐

有話直說的菲利浦親王，說話幽默，但也常失言，最出名的是一九八六年訪問中國，對在中國的英國留學生說，「你們在這裡待久了，會變成瞇瞇眼」，這段談話被批評種族歧視。

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一九二一年六月在希臘科孚島出生，菲利浦親王的父親安德烈阿斯王子，是希臘國王之子，曾祖父是丹麥國王克里斯汀九世，因此他擁有希臘、丹麥王室血統，但是十八個月大時就隨父親輾轉流亡德國、法國和英國等地。一九三九年進入英國皇家海軍學院就讀，期間認識了後來的女王，畢業後投入二次世界大戰，參與過西西里島戰役，一九四五年日本投降時，他隨英軍軍艦停泊在東京灣。一九四七年與伊莉莎白二世結婚，一九五一年放棄軍旅，全心投入王室的公共活動，直到二○一七年退休。

來自流亡王室，菲利浦明白，王室若失去人民的尊敬，就可能分崩離析。他協助女王度過二十世紀的政治、社會風浪，也將早年的王室打造為更適合新年代的樣貌，包括力促女王一九五三年加冕典禮透過電視實況轉播，幕後推動王室廢除他視為古板的禮節，他也是第一位上電視受訪的英國王室成員。

四個子女 三個離婚收場

不過，菲利浦與女王所生四個子女，有三個的婚姻都以離婚收場，尤其是黛安娜王妃車禍喪命掀起的風暴，王室觀察家的批評聲浪一部分歸咎於菲利浦是個自負、冷酷父親的作風。

菲利浦親王婚後一直活在女王妻子的陰影下，在他出席的數千次儀式活動上，總是走在女王後方，若他對他身為女王夫婿的人生感到過沮喪，他也幾乎未曾公開表露出來。雖曾有關於他不忠的傳言，但是兩人始終相伴左右。女王曾在一九九七年結婚五十週年談話中，向菲利浦致敬，「這些年來，他一直是我的力量和支撐」。

他在英國廣播公司（BBC）新聞網為了他九十歲生日進行的訪問中，曾透露早年曾經為了替自己找到角色定位所苦，「此前沒有這種例子，如果我問人『你們期望我做什麼？』他們都顯得一臉茫然」；被問到他是否覺得成功扮演了他的角色，他淡定回應：「我一點都不關心。誰在乎我有什麼感受，我的意思是這很荒謬」。

菲利浦親王與女王和四名子女二○○七年全家合照。（歐新社）

菲利浦親王與女王，以及查爾斯王子、安妮公主、安德魯王子三名子女一九六○年在巴爾莫勒爾城堡合影。（法新社）

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