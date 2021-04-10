英菲利浦親王辭世 享耆壽99歲

英國王室九日證實英國女王伊莉莎白二世的夫婿愛丁堡公爵菲利浦親王殿下已在當天早上逝世，並於王室家族推特放上追思照。（取自英國王室推特）

2021/04/10 05:30

長眠溫莎城堡花園 女王將守喪八天

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國白金漢宮九日中午證實，英國女王伊莉莎白二世的夫婿愛丁堡公爵菲利浦親王殿下已於九日長眠，享耆壽九十九歲。白金漢宮在聲明中指出，「女王陛下沉痛地宣布她深愛的丈夫愛丁堡公爵菲利浦親王殿下，今晨在溫莎城堡安詳離世…，王室家族與全球各地的人們一起哀悼他的去世」。

二月中曾因感染與心臟宿疾住院

菲利浦親王自二月中因為感染與心臟宿疾住院二十八天後，在三月十六日離開醫院，這是他最後一次公開露面。他與女王去年十一月和外界分享了結婚七十三週年紀念日，將在六月十日滿一百歲。

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英國廣播公司（ＢＢＣ）在插播這則消息時播放國歌《天佑女王》，包括首相官邸、女王位於首都倫敦的主要寢宮及辦公處白金漢宮也立刻下半旗，英國王室官方網站首頁則轉黑底並放上照片緬懷。哀悼者則在溫莎城堡與白金漢宮外獻上鮮花。

預測不舉行國葬 採皇家禮儀葬禮

據英國《每日郵報》指出，仍待在溫莎城堡的女王將為亡夫守喪八天，在這八天哀悼期中，女王不會履行任何職責。葬禮細節會在幾天後公布，由於正值疫情期間，加上菲利浦親王生前表達不願勞師動眾，預測不會舉行國葬，而是改以規格低於國葬的皇家禮儀葬禮。葬禮可望於溫莎城堡的聖喬治禮拜堂舉行，並在該城堡的弗羅格莫爾花園入土永眠。

英國首相強森代表國民追悼菲利浦親王，指他「贏得英國、大英國協及全世界不同世代的喜愛」，協助引導王室及君主制度，並緬懷公爵對女王陛下的堅定支持，讓他成為女王的力量與寄託。

包括大英國協成員國在內的全球領袖亦紛紛對英國王室表達慰問。德國總理梅克爾指死訊令她深感悲傷，永不忘記菲利浦親王的友誼、正直與責任感。

夫婿過世是九十四歲的女王面臨到的最新也最難以承受的打擊。近幾個月來王室危機不斷，最新一起是她的孫子哈利王子與妻子梅根接受專訪，讓王室捲入種族歧視風暴。

一九四七年七月菲利浦．蒙巴頓與未婚妻伊莉莎白公主合影。兩人於當年十一月結婚。（美聯社）

伊莉莎白二世女王一九五三年加冕典禮後，與夫婿菲利浦親王向群眾揮手致意。（法新社）

伊莉莎白二世女王與夫婿菲利浦親王一九八七年合照。（法新社）

菲利浦親王永眠

去年六月一日女王在溫莎堡為丈夫低調過九十九歲生日，兩人於庭園合照。（美聯社）

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