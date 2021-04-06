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    聯歐制中 日德月中2+2會議

    日本防衛大臣岸信夫（資料照）

    日本防衛大臣岸信夫（資料照）

    2021/04/06 05:30

    德防長︰中國有意打造世界秩序 西方不應受其脅迫

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本媒體報導，日本與德國可望本月16日舉行外交、國防首長「2+2」視訊會議。德國甫於上月22日與日本締結「情報保護協定」（GSOMIA），這是兩國首次舉行2+2會談。據報導，中國霸權主義已引起歐洲國家提高警戒，德國以往著重與日本的經濟合作，如今面對中國威脅，合作範圍已擴大到安全保障領域。

    讀賣新聞引述多名日本政府相關人士報導，德國去年9月制定新的外交戰略「印太政策準則」，提高對印太地區的參與，日本也希望透過與歐盟核心國家德國加強關係，以進一步加強與歐洲的聯繫。日本與歐洲的英國和法國均曾舉辦過2+2會談，德國將是第3個國家。

    兩國合作範圍 擴大到安保領域

    時事通信也報導，中國對香港加強控制、在南海建造軍事據點等行動，促使德國重新檢視對中政策，加強與日本和澳洲等民主國家的合作，今年夏天也預定首次派遣巡防艦開往印太地區。

    讀賣報導，日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫，將和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）、國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），舉行這場2+2會議。報導指出，會中將談及德國巡防艦到日本靠岸，並與自衛隊進行共同訓練等事宜。

    日德已在上月22日締結共享軍事機密的「情報保護協定」，在安保領域加強合作。日本目前已與美國、北大西洋公約組織（NATO）等8個國家或組織，簽署該項協定。

    德國預定8月初派遣巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）前往亞洲，到澳洲、朝鮮半島和南海等地巡弋，預計6個月內返回下薩克森邦的威廉港。康坎鮑爾3日受訪時指出，印太情勢攸關德國利益，派軍艦到亞洲巡弋的目的，是要確保海上自由航行；中國有意按照自己的藍圖打造世界秩序，西方世界不應受中國脅迫。

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