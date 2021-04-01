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    BBC駐中記者轉台 公安跟到機場

    英國廣播公司（ＢＢＣ）記者沙磊派駐中國期間，曾在去年一月十四日來台採訪我國總統蔡英文。（歐新社檔案照）

    英國廣播公司（ＢＢＣ）記者沙磊派駐中國期間，曾在去年一月十四日來台採訪我國總統蔡英文。（歐新社檔案照）

    2021/04/01 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）新聞網三月卅一日宣布，派駐中國北京已長達九年的記者沙磊（John Sudworth），因為受到來自中國當局的壓力與威脅，已調派至台灣，繼續報導中國新聞。ＢＢＣ說，沙磊和家人到機場的一路上都遭到便衣公安跟隨。

    新疆及武肺報導踩中紅線 頻遭恐嚇

    ＢＢＣ指出，沙磊近幾個月和報導團隊採訪時不斷受到阻撓與恐嚇，更面對監控、法律行動威脅及不實消息攻擊，他基於個人及家人安危的考量，已在廿三日攜家帶眷離境。ＢＢＣ強調，「沙磊將中國不希望全世界知道的真相曝光，我們對他在北京期間獲獎的報導引以為傲，他仍是我們報導中國新聞的記者。」

    駐華外國記者協會（ＦＣＣＣ）同日推文指出，中國官媒與官員在過去幾個月變本加厲點名攻擊沙磊；加上中方過去兩年只願續發三或六個月的短期簽證，在在讓他長期面臨生活在中國的「不確定性」。

    去年，至少有十八名外國記者遭中方驅逐。ＦＣＣＣ認為，上述對待似乎是因其關於新疆及武漢肺炎的報導跨越中方「紅線」而起，他因此選擇帶著擔任「愛爾蘭廣播電視」（RTÉ）駐中國記者的妻子穆雷離開。

    對此，中國外交部發言人華春瑩卅一日稱，她也是這幾天才得知沙磊已經不辭而別，「他是非正常離境，因為他沒有履行一個外國常駐記者離任前應該履行的手續。」她反咬沙磊報導關於新疆的「假新聞」，恐面臨民眾對他提起訴訟，並指控「ＢＢＣ直播了大量帶有強烈意識形態偏見的假新聞」，尤其是涉疆與武漢肺炎議題。

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