每天200萬人「再教育」 中國種族滅絕

美國國務卿布林肯三月卅日發表年度全球人權報告，直指中國在新疆進行種族滅絕。（法新社）

2021/04/01 05:30

美人權報告：超過百萬穆斯林被關

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務院三月卅日發布二○二○年版的年度全球人權報告，稱中國過去一年來在新疆與香港等地的侵犯人權情勢令人憂心，並直言北京當局對維吾爾族進行種族滅絕；美國國務卿布林肯誓言華府會竭力捍衛人權與對侵犯人權者究責，「為各地的人權挺身而出符合美國的利益」。中國卅一日怒駁新疆種族滅絕指控是「彌天大謊」。

將向人權侵犯者究責

這是美國在拜登上台後首度依法發布全球人權報告，儘管內容涵蓋全球兩百多國的人權情況，但主要重點仍在中國與俄羅斯，並以更果斷用詞描述中國政府在新疆的大規模拘禁計畫。布林肯在記者會上表示，人權的趨勢線持續朝錯誤方向移動，某些政府把疫情危機當作限制權力與鞏固獨裁統治的藉口…。美國會動用各種工具以及與盟邦夥伴合作向人權侵犯者究責，包括與國會合作通過如「香港人權與民主法」等法律，也會與協同盟友祭出經濟制裁與簽證限制，日前偕同加拿大、歐盟與英國就新疆人權進行制裁就是一例。

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五萬字揭中國人權惡行

報告中近五萬字論及中國人權紀錄的內容，包括批評北京當局對待新疆與西藏少數民族的方式、在武漢肺炎大流行期間加強審查，以及日益緊縮對香港的控制；直指北京當局對主要是穆斯林的維族犯下種族滅絕暴行，以及針對維族與其他宗教或種族少數族群進行監禁、虐待、強制絕育迫害等反人道罪行；估計超過一百萬維族與其他以穆斯林為主的少數民族被關入新疆拘留營，報告更首度提及另有兩百萬人每天被送去接受「再教育」訓練；至少四名公民記者在疫情期間「被消失」，與官方不同調的學者則遭騷擾與審查，甚至有校方與警方介入。

中反批美歧視少數民族

中國外交部發言人華春瑩卅一日在例行記者會上對此怒駁八分鐘，指稱新疆存有種族滅絕是「荒謬至極的世紀謊言」與「彌天大謊」，反批美國也歧視少數民族，「根本沒有資格指責中國的人權問題」。

中國日前才發布美國侵犯人權報告，內容直指美國警察暴力層出不窮，聯邦政府未能及時回應疫情、槍枝暴力猖獗，以及國會山莊暴力令美國的民主燈塔形象蒙羞。布林肯卅日在記者會上坦承美國有種族歧視問題，但與專制國家不同，美國不會對此視而不見甚至企圖掩蓋…，美國支持所有人的自由與正義，包括美國國內與全世界。

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