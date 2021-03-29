美英德12國 譴責緬軍大屠殺

配戴口罩或防毒面具的示威者，廿七日在緬甸最大城仰光的打基達區（Thaketa）街頭，以自製弓箭對抗軍警部隊。（美聯社）

2021/03/29 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸維安部隊廿七日在其「軍人節」大開殺戒，造成全國包括若干兒童在內的至少一一四人喪生，成為軍方二月一日發動政變以來，單日死亡人數最多的血腥鎮壓！美國、英國、德國、加拿大和日本等十二國的國防最高機關首長，廿八日罕見地發表聯合聲明，譴責緬甸軍政府對人民的暴行。

美國國務卿布林肯、澳洲外交部長潘恩、日本外務大臣茂木敏充也紛紛譴責緬甸軍警，我外交部再次表達關切及嚴正譴責，支持國際社會對緬甸軍方人士及相關國營企業採取制裁措施。

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即使面臨死亡威脅，示威者廿八日仍前仆後繼走上仰光和曼德勒兩大城市的街頭，也再次遭到軍警部隊殘酷鎮壓。前述十二個亞洲與歐洲國家的國防首長在聲明中強調，職業軍人的行為遵守國際規範，負責保護其服務的同胞人民，而非傷害他們，呼籲緬甸武裝部隊停止暴力，致力恢復其已淪喪的尊重和信譽。

布林肯推文表示，美國對緬甸軍警的暴行感到「震驚」，這些對平民施加的暴力，說明軍政府為了服務極少數人，犧牲民眾的生命。聯合國的緬甸人權調查員安德魯斯（Tom Andrews）呼籲緊急召開國際峰會，並指軍方犯下「大屠殺」。潘恩則代表澳洲政府以「最強烈的措辭」譴責緬甸持續以致命武力對付年輕人與兒童，要求緬甸軍警克制行事、維護法治。

然而，軍政府迄今仍對國際社會譴責其暴力鎮壓的聲浪視若無睹。緬甸國營電視台（ＭＲＴＶ）廿六日更直接警告，抗議者違抗軍方，「頭部（恐怕）就會中彈」。緬甸「援助政治犯協會」（ＡＡＰＰ）指出，自二月至三月廿七日「軍人節」，緬甸全國要求軍方恢復民主的大規模抗議活動，在軍警部隊以實彈開火強力鎮壓下，已有至少四二三人罹難，二四二八人遭拘押。當地媒體報導，罹難者包括廿多名兒童，最年幼的是廿三日身亡的一名六歲女童。

緬軍空襲克倫族 內戰一觸即發

另一方面，緬甸東南部少數民族克倫族（Karen）廿七日趁亂奪下緬軍一座基地後幾小時，緬軍就對克倫族武裝團體「克倫民族聯盟」（ＫＮＵ）控制的克倫邦發動多年來最大規模的空襲行動，約三千名克倫族難民已越境逃入泰國，情勢似乎有演變為內戰的可能。克倫民族聯盟曾在二○一五年與緬甸政府簽署停火協議，但在軍方推翻翁山蘇姬領導的文人政府後，緊張情勢加劇。

緬甸軍政府與反政變的示威者間水火不容，內戰也一觸即發。東南部少數民族克倫族廿七日趁亂奪占緬軍一處基地後，緬甸軍方隨即空襲克倫邦村莊，當地村民攜家帶眷倉皇逃入山洞內避難。（美聯社）

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