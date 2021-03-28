反新疆血棉花 中媒爆亞馬遜參戰

英國精品「BURBERRY」上海分店招牌遭破壞。（歐新社）

2021/03/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕瑞典時裝公司「Ｈ＆Ｍ」去年拒用新疆「血棉花」聲明遭中國翻舊帳抵制的風波越演越烈，中共喉舌《環球時報》廿七日指出，總部設於美國的跨國電子商務企業「亞馬遜公司」正加入杯葛新疆棉行列，要求所有不合格產品下架。同日，中國外交部宣布，對美國、加拿大三名人員和一個機構實施制裁，報復兩國先前以迫害人權為由制裁新疆官員及機構。

環時引述中國社交網站「豆瓣」流傳之「疑似為亞馬遜發給中國出口商的文件」截圖，指稱在美國海關及邊境保護局（CBP）令下，要求賣家依美國政府規定，確保「產品不含該地區（新疆）的棉花」，以免遭美國海關扣留，並將平台上未檢附證明文件的商品迅速下架。

請繼續往下閱讀...

中國為全球第一大棉花生產國，產量近八十五％來自新疆維吾爾自治區，卻疑是違反當地少數民族人權的強迫勞動成果。美國政府一月十三日即正式宣布去年九月預告的消息，不准新疆棉花、番茄及其製品進入美國，CBP有權扣下由中國或第三地出貨的相關可疑產品。

無棉花出處證明須下架 亞馬遜未證實

亞馬遜未證實上述所謂的網友說法。但環時引用美國《華盛頓郵報》上月廿二日報導指出，美方政府做法早已導致許多美國賣家對中國棉及相關製品的出口商取消訂單，曾使用中國棉的境外企業亦紛紛與中國棉花廠商中止合作，故網友爆料絕非「空穴來風」，「這再次說明，比起那些被迫切割新疆棉花的外國品牌，我們真正要面對和反擊的，是以美國為首的西方政府。」

對於美國、加拿大廿二日就新疆人權問題對中方有責官員與實體「實施單邊制裁」一事，中國政府廿七日也以牙還牙，宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽及副主席伯金斯、推動認定中國對新疆維吾爾族穆斯林暴行乃「種族滅絕」的加拿大聯邦眾議員莊文浩，以及加國眾議院外交事務與國際發展委員會國際人權小組委員會，禁止這些人進入中國、香港、澳門，中國公民與機構也不許與上述人員、單位往來。

日本「無印良品」中國總部廿五日則強調不拒用新疆棉，導致母公司「良品計劃株式會社」股價一天蒸發二二九億日圓（約新台幣六十．五億元）。圖為上海分店。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法