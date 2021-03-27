拜登首場記者會 挺台嗆中 中國脅迫台、港、維族 將向北京究責

美國總統拜登二十五日在白宮召開上任來的首場記者會，他表示，中國國家主席習近平骨子裡沒有絲毫民主，世界如今面臨「民主與專制的較量」。

2021/03/27 05:30

批習「骨子裡沒有絲毫民主」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登二十五日在白宮召開上任來的首場記者會，歷時約六十分鐘，主軸雖是內政，但拜登仍花近十分鐘來談中國和美中關係。拜登表示，中國國家主席習近平骨子裡沒有絲毫民主，世界如今面臨「民主與專制的較量」。拜登矢言，美國將與盟邦聯手，就中國對台灣、香港、南海、網路攻擊的行為及新疆維吾爾少數族裔受到的待遇，向北京究責。

強調任內不會讓中國超越美國

拜登說，美中間存在激烈競爭，美方雖不尋求對抗，也不是要「反中」，但會堅持要求北京依「國際規則」公平競爭。在他任內，美國將持續發展，不會讓中國超越。對此，美國需要：一、對美國勞工與科技投入巨資。二、重建民主國家的聯盟。三、堅守並珍視自己的價值觀。

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拜登還將習近平與俄羅斯總統普廷相提並論，指習是聰明人，惟習、普均擁抱專制，覺得專制就是未來的浪潮。拜登說，他打算邀民主盟友到白宮商討並達成共識，使中國負起責任，遵守國際規則。美方將繼續對中國侵犯自由及人權的行為仗義執言，若美國總統迴避為人權發聲，美國就在全球喪失正當性。

不過，針對是否將維持前總統川普任內對大多數的中國進口品課徵關稅，或禁止強迫勞動下的中國產品進口的提問，拜登仍不願答覆。美國之音引述華府智庫「威爾遜中心」主任戴博（Robert Daly）報導，他認為拜登此次的措詞雖「沒那麼強硬」，卻闡明了美中競爭的事實，即地緣政治和價值理念的競賽。

中國外交部發言人華春瑩回應，民主與集權孰優孰劣，關鍵在符合國情，「中國的目標從來不是超美，而是超越自我」。

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