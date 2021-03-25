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    台巴穩固 我再援贈巴拉圭直升機

    2019年時任國防部長嚴德發拜會巴拉圭總統阿布鐸，贈送悍馬車模型。（資料照）

    2019年時任國防部長嚴德發拜會巴拉圭總統阿布鐸，贈送悍馬車模型。（資料照）

    2021/03/25 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮昨在立院答詢時證實，我國將援贈巴拉圭直升機。外交部補充說明，我將捐贈巴拉圭空軍三架UH-1H直升機，這是我國與巴拉圭的雙邊合作計畫項目，原擬去年完成捐交，但因武漢肺炎疫情延後時程。

    另對於中國以疫苗外交意圖破壞我國與友邦巴拉圭關係，吳釗燮掛保證表示，台巴關係絕對沒有問題。

    國民黨立委吳斯懷在立院外交及國防委員會質詢指出，僑社訊息表示當地時間廿四日，國防部贈送巴拉圭直升機將運抵。吳釗燮回應證實說，有關援贈巴拉圭退役直升機，確實有個新的案子要過去，援贈軍用品項都經國安會討論同意，沒有對外說明是因為雙方還沒說好何時公布。

    外交部發言人歐江安說明，我國近期將捐贈三架UH-1H直升機予巴拉圭空軍，捐交日期由雙方政府磋商中，將適時對外宣布。歐表示，這是我國與巴拉圭的雙邊合作計畫項目，原擬於二○二○年完成捐交，但因武漢肺炎疫情影響延後執行時程。

    我國曾於二○一九年八月援贈巴拉圭兩架UH-1H直升機和三十輛悍馬車，供巴國軍隊用來對抗恐怖主義、毒品走私等用途，前國防部長嚴德發當時也親自訪巴完成援贈任務，同年十二月也援贈一架行政專機。

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