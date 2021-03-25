緬軍擊斃7歲女童 緬人沉默反擊

緬甸穆斯林二十四日在曼德勒為遭軍方開槍擊斃的七歲女童欽妙琦（譯音）哀悼。（路透）

2021/03/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕緬甸軍事政變引發大規模抗爭，軍方在第二大城曼德勒開槍鎮壓示威群眾，擊斃一名七歲女童，是軍政府血腥鎮壓反政變抗爭潮以來，年紀最小的受害者。抗爭群眾廿四日發起「沉默罷工」，停止一切活動，反駁軍政府對外宣稱緬甸「一切正回歸正常」之說。

網路號召罷工留在家

「沉默罷工」透過網路號召，呼籲民眾廿四日留在家中，暫停上街抗爭，商店歇業一天，因為沉默「是最大聲的吶喊」。這場行動的規模難以計算，但是大城小鎮的參與者紛紛上傳照片到社群媒體，顯示當地街頭除了流浪狗之外，一片空蕩；有一些示威者在街上釋放附有宣傳單的紅色氣球。

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軍政府突釋628抗爭民眾

在民眾發起「沉默罷工」之際，軍政府突然釋放六二八名遭逮捕的抗爭民眾，一名律師說，獲釋者都是三月三日因抗爭被捕的學生，目前為止還有五十五人遭拘禁，可能面臨起訴；另外，日前被捕的「美聯社」記者譚梢（Thein Zaw）也於同日獲釋，他說，法官在聽證會上宣佈，由於他被捕時是在盡其記者職責，已撤銷所有指控罪名。

廿三日在曼德勒，軍方突擊民宅搜查抗爭者，開槍打死一名七歲女童。緬甸網路媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述女童姊姊說法，這名女童欽妙琦（Khin Myo Chit，譯音）當時人在家中，坐在父親的腿上，父親遭一名士兵盤問，否認家中藏了抗爭者，就遭士兵開槍，子彈擊中女童腹部，那名士兵之後還用槍托毆打她十九歲的哥哥，之後把人帶走。

關注緬甸政治犯的獨立組織「政治犯援助協會」表示，從二月一日至今已有二七五人死於軍政府鎮壓抗爭， 軍政府發言人紹敏通宣稱死亡人數為一六四人。

聯合國人權理事會廿四日通過歐盟提出的新決議案，批評緬甸軍警「不合比例地動武，包括不分青紅皂白地使用致命武力」，重申要求緬甸軍方恢復文人統治，並且立即釋放翁山蘇姬。緬甸反批這份決議案「政治化、偏頗」，內容所指情事並非事實。

緬甸軍政府二十四日釋放六百多名被捕的示威者，圖為仰光一所警察局外，示威者獲釋後情緒激動。（路透）

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