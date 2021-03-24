拜登聯手歐英加 制裁中國高官

美國國務卿布林肯（左）二十三日在布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議，這次會議將討論「北約二○三○倡議」，主張更積極主動因應全球事務，包括中國對跨大西洋和世界安全帶來的挑戰。圖為布林肯與北約秘書長史托騰伯格（右）二十三日會後互碰手肘致意。（法新社）

2021/03/24 05:30

美國新政府「盟友外交」打響第一砲

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟、英國與美國、加拿大二十二日聯手制裁參與大規模監禁新疆維吾爾族等少數族群穆斯林的中國高層官員，這是美國總統拜登上任後，首見西方針對中國採取聯合行動，也是英國和歐盟自天安門事件後，首次就侵犯人權懲罰中國。這項聯合制裁行動，代表西方與北京之間的緊張關係急遽升溫，也是拜登政府打出「盟友外交」的響亮第一砲，表明美國新政府打算以聯盟關係做為反制中國愈加強勢的有力手段。

英國外務大臣拉布說，這些制裁行動是參與國之間「密集外交」的成果，「不能對新疆廣泛侵犯人權的證據視而不見，包括大規模監禁、監視、虐待和強迫節育」；中國對待維吾爾族的方式，「是第二次世界大戰後對某一族裔和宗教群體的最大規模監禁」，種種壓迫證據「清楚又令人警醒」。

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布林肯與各國聲明 促中停止壓迫維族

美國國務院指出，中國仍持續在新疆犯下種族滅絕和違反人道罪行。國務卿布林肯二十二日前往比利時進行為期四天的訪問行程，隨後與歐盟、英、加和澳洲、紐西蘭另外發表共同聲明，呼籲中國「停止對維族穆斯林和新疆其他族裔、宗教少數團體的壓迫，並釋放遭任意拘禁者」。

歐盟率先宣布制裁負責維吾爾自治區安全、警務工作的「新疆生產建設兵團」黨委書記王君正；前新疆自治區黨委副書記、政法委書記朱海侖；現任自治區黨委常委、政法委書記王明山，以及自治區公安廳廳長陳明國等四名高幹，以及新疆兵團公安局。

就在中國宣布報復制裁後，英國、加拿大和美國也於同日宣布制裁，英、加制裁對象與歐盟相同，實施禁止旅行、凍結資產、禁止金融或資產交易等措施，立即生效；美國財政部「外國資產管制辦公室」（ＯＦＡＣ）根據「全球馬格尼茨基人權問責法」制裁王君正、陳明國，另外兩人先前已遭美國制裁。

ＯＦＡＣ前主任史密斯說，美國與盟邦協調同日祭出制裁，「極為罕見」；前美國代理副貿易代表科特勒說，此舉將盟邦對抗北京的協調行動帶到「新層次」。美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫說，聯合制裁行動「改變中國的敘事」，過去中國向來將新疆人權問題斥為美國打壓中國，現在顯示許多國家也認為此事情況嚴重，需要重視。另外，除拜登政府致力多邊行動，歐盟內部對中國看法改變，也是促成聯合制裁的因素。

不過，歐盟、英國和加拿大這波制裁對象未見去年遭美制裁的新疆黨委書記陳全國，也未如美國制裁整個新疆生產建設兵團。

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