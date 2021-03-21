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    譴責反亞裔暴力 拜登：絕不坐視淪幫凶

    美國喬治亞州的「亞特蘭大韓裔美國人反亞裔仇恨犯罪組織」，十九日前往日前發生多名亞裔人士遭槍殺的按摩水療館，悼念死者之餘，也呼籲美國社會停止歧視亞裔。（歐新社）

    美國喬治亞州的「亞特蘭大韓裔美國人反亞裔仇恨犯罪組織」，十九日前往日前發生多名亞裔人士遭槍殺的按摩水療館，悼念死者之餘，也呼籲美國社會停止歧視亞裔。（歐新社）

    2021/03/21 05:30

    偕同賀錦麗 訪喬治亞州

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國喬治亞州首府亞特蘭大近日發生連環槍擊案，一名白人槍手在三間按摩水療館殺害八人、包括六名亞裔女性，令亞裔族群遭受歧視的問題成為全國焦點。總統拜登十九日偕同副總統賀錦麗親自走訪當地，高呼「仇恨在美國沒有避風港」，並暗指前總統川普是始作俑者，敦促國會儘快通過反疫情歧視的相關法案。

    暗批川普是始作俑者

    拜登和賀錦麗十九日到亞特蘭大進行慰問之旅，在與亞裔州議員晤談八十分鐘後，拜登表示，對於亞裔美國人和太平洋島國出身民眾所承受的恐懼感到痛心，包括在言語和肢體上被攻擊、譴責、騷擾，或被當成新冠肺炎的代罪羔羊，甚至喪失生命等，呼籲美國民眾挺身對抗「暴增」的亞裔歧視問題，「我們必須改變心態，仇恨在美國沒有避風港…沉默即是共謀，我們不能成為幫凶。」

    八死者有六亞裔女性

    擁有南亞血統的賀錦麗則透露，白人槍手的犯案動機仍在調查，但八名死者中有六名亞裔女性的事實很明確，「種族主義、仇外歧視、性別歧視在美國一直都是真實存在的，總統與我不會袖手旁觀，不論何時都將為反對暴力、仇恨犯罪和歧視發聲。」這起事件發生於十六日，槍手為廿一歲白人朗恩（Robert Aaron Long），恐面臨八項殺人罪和一項加重攻擊罪，但他否認針對亞裔，僅稱犯案目的是「戒除上按摩院的癮」。

    法新社指出，其中一名亞裔女性死者為五十一歲的賢靜．格蘭特（Hyun Jung Grant），而她的廿三歲兒子在母親亡故後，為了自己和胞弟的生計發起募款，截至十九日已募得一五○萬美元（約四千三百萬台幣），遠超過目標的兩萬美元。

    在前往喬州前，拜登也重申對「新冠病毒仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act）的支持，盼國會儘快通過。據了解，該法案將促使司法部檢視及應對疫情相關的仇恨犯罪，並為亞裔族群提供庇護資源。

    此外，拜登也呼籲參院儘快確認日前獲眾院重新批准的「防止婦女受暴法」。

    值得注意的是，拜登直言，掌權者在病毒相關用語上應謹慎以對，因為語言會帶來後果，「目前的病毒叫做新型冠狀病毒，就這樣」。賀錦麗則批評，過去一年來，擁有極大權力者拿亞裔美國人當代罪羔羊，進而散播種族仇恨。兩人顯然都在暗批去年多次直呼「中國病毒」（China Virus）的川普。加州非營利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI hate）指出，去年三月美國疫情爆發以來，他們掌握到近三千八百宗仇恨亞裔事件。

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