秀肌肉？中國萬噸驅逐艦 首現蹤日本海

十九日現蹤日本海的三艘中國軍艦，分別是逾萬噸的055型飛彈驅逐艦「南昌號」（見圖）、052D型飛彈驅逐艦「成都號」（及054A型飛彈護衛艦「大慶號」。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

2021/03/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部十九日公布，中國055型飛彈驅逐艦等三艘軍艦，十八日上午在長崎縣對馬市西南方約二百五十公里海域朝日本海航行。這是海上自衛隊首次確認該型驅逐艦於日本近海活動，不過，該艦隊未入侵日本領海，也未對日本海自的艦艇和飛機有任何危險的行動。

18日發現中國3艘軍艦

據防衛省統合幕僚監部表示，十八日上午十一點左右，在長崎縣對馬市西南約二百五十公里處，海自的支援艦和巡邏機發現了三艘中國軍艦，分別是055型飛彈驅逐艦「南昌號」、052D型飛彈驅逐艦「成都號」及054A型飛彈護衛艦「大慶號」。之後，三艘中國軍艦從對馬海峽駛入日本海，防衛省正在分析中國的意圖。

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055型飛彈驅逐艦是中國海軍第四代驅逐艦，也是噸位最大的驅逐艦，排水量約一萬二千噸，被稱為「萬噸大驅」，可發射長程對地與反艦巡弋飛彈。英國智庫「皇家聯合三軍研究所」去年十月發布的研究報告中，稱055型戰力超越美日同類型戰艦，也是中國海軍實現戰略轉型的標誌型戰艦。

日本神盾艦羽黑號服役

日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」（Haguro），十九日正好交艦服役，海自自二○一三年來所規劃的八艘神盾艦全數到位，將提升日本因應彈道飛彈的應變能力，也凸顯當前東亞國家都在強化水面艦的態勢。

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