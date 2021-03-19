美按摩店8死 「歧視亞裔」風暴滾雪球

警長辦公室發言人因幫兇手「辯護」及推文照片涉歧視亞裔，華府中國城示威者舉布條高呼「警察不能保護我們，我們必須守望相助」，要求「停止仇視亞裔」。（法新社）

2021/03/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕命喪十六日美國喬治亞州亞特蘭大都會區三家按摩館連環槍擊案下的八名罹難者當中，多達六人為亞洲裔女性，引發美國亞裔社區恐慌。廿一歲白人兇嫌隆恩雖然坦承犯案且稱非出於種族動機，但喬州警方仍不敢依片面之詞斷定，強調一切都在調查中。契洛基郡警長辦公室發言人貝克指出，隆恩顯然是按摩院常客，且他自認有「性成癮」問題，宣稱開槍是他消滅「誘惑」的報復方式。

然而，負責對外說明案情的貝克卻意外引爆眾怒，因他十七日說，隆恩「已經受夠了，有點像是絕望到不知如何是好。昨天對他來說，是非常糟的一天，而這就是他做的事。」這番說法看似試圖為隆恩「辯護」，讓各界瞠目結舌，接著媒體找出貝克臉書曾在去年四月推廣一款聲稱「二○一九冠狀病毒由支那（CHY-NA）輸入」的Ｔ恤，讓他成為眾矢之的。

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生於台灣的民主黨籍聯邦眾議員劉雲平推文表示，「我們所有人都經歷過諸多不順。但我們沒找上三家亞洲企業並射殺亞裔員工」，呼籲「＃停止仇恨亞裔」。生於南韓的民主黨籍聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）明白指出，此案正是種族歧視衍生的暴力行為，「我們必須停止找藉口，或以經濟焦慮或性成癮來包裝名之。」

美國總統拜登鑑於反亞裔的偏見暴力事件層出不窮，已下令要求聯邦政府，勿以仇恨性字眼稱呼二○一九冠狀病毒疾病。

印有武漢肺炎「病毒由支那（CHY-NA）輸入」的Ｔ恤。（取自網路）

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