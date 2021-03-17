抹黑川普施壓選務 華郵、美聯社更正

美國華盛頓郵報與美聯社先後發表更正啟事，承認一月九日的報導錯誤引述川普在電話中的言辭。（法新社檔案照）

2021/03/17 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國華盛頓郵報曾在今年一月九日報導當時的總統川普不當施壓喬治亞州選舉調查員企圖影響計票結果，引發多家媒體跟進。時隔多日後，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）本月十一日公開川普十二月與喬州最高選舉調查員的電話錄音內容，證實華郵的報導錯誤引述了川普在電話中的言辭，華盛頓郵報為此在十一日更正報導，美聯社等新聞機構十六日也同樣發布更正啟事。

電話錄音 證實報導錯誤

華郵當時引述川普的說法，指川普要求調查員華生女士「發現（選舉）詐欺」，並指假如她照做，就會成為「國家英雄」。但根據喬州州務卿公開的錄音內容，川普完全沒有這番話。川普的正確說法是，他敦促當時調查柯比郡選票的華生，仔細檢查富爾頓郡的選票，並說，你會「發現令人不敢相信的事情」，「有現在全國最重要的工作」，「當正確的答案水落石出，你會受到稱讚」。華郵在更正啟事中，坦承川普從未在電話中要求調查人員「發現（選舉）詐欺」。

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同樣報導該新聞的國家廣播公司（ＮＢＣ）則在更正啟事坦承引用錯誤，並指當時媒體都是引用喬治亞州副州務卿福克斯（Jordan Fuchs）對華生說詞的回憶。福克斯在十五日向ＮＢＣ發布聲明，強調聽完錄音後，的確顯示華生的回憶「正確敘述總統的主張，亦即有選舉詐欺尚待發現，而她會因此受到讚揚」。

川普聲明 感謝華郵更正

儘管十二月的通話紀錄獲得更正，川普仍因為今年一月二日與拉芬斯伯格在通話中，反覆要求他總統大選的認證結果，將被民主黨籍的喬州富爾頓郡檢察官威利斯（Fani Willis）調查。

對華郵的更正，川普十五日發表聲明表示感謝，但緊接著又重申喬治亞州的確發生大規模的選舉舞弊。他呼籲富爾頓郡展開強力調查，堅信這會改變總統大選結果。

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