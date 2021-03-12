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    跟進澳洲 美議員擬提案保護新聞媒體

    美國國會將推出「新聞競爭與保護法案」，盼能提升本土新聞機構與臉書、Google等科技巨擘協商的能力。（路透檔案照）

    美國國會將推出「新聞競爭與保護法案」，盼能提升本土新聞機構與臉書、Google等科技巨擘協商的能力。（路透檔案照）

    2021/03/12 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲眾議院二月通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」後，美國國會也跟上腳步，將重新推出曾於二○一九年提出的「新聞競爭與保護法案」（Journalism Competition and Preservation Act），雖然力量遠不及澳洲的法規，但也將為美國本土新聞機構的談判能力增添助力。

    二○二一年版的「新聞競爭與保護法案」由眾議院反托拉斯小組委員會主席西奇里尼（David Cicilline）與參議院反托拉斯小組委員會主席克羅布查（Amy Klobuchar）等多位民主、共和兩黨參眾議員共同提出，參議院少數黨領袖麥康奈也表態支持。

    根據目前的草案內容，所有具備專門編輯人員、逾四分之一內容為原創，且至少每週出版一次的印刷、廣播、數位媒體機構都將適用為期四年的安全港條款，得豁免現有的反托拉斯法，聯合與臉書及谷歌協商優惠條件。

    法案將分別於十一日、十二日，在參議院及眾議院的反托拉斯聽證會前提出。上個月曾撰文呼籲美國跟進澳洲腳步的微軟公司總裁史密斯、新聞媒體聯盟主席兼執行長查文，與葛蘭姆媒體集團主席巴爾等人，都將出席十二日眾院聽證會。

    西奇里尼透過聲明表示，「強壯、多元化、自由的媒體對任何成功的民主國家都至關重要」，法案將給予辛勤工作的本土記者與出版商所需的幫助，讓他們能繼續處理重要的工作。克羅布查則認為，如果想保存強壯且獨立的媒體，就必須讓新聞機構有能力在公平競爭的水準上，與大科技公司談判，立法機關將透過在新聞機構與數位平台談判時，給予新聞機構對抗的機會，協助提升新聞報導品質。

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