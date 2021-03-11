世衛：全球1/4女性 曾遭丈夫、伴侶家暴性侵

戴著紅色頭巾的羅馬尼亞女子，十日呼籲立法強制家暴加害定罪者配戴監控裝置。（路透）

2021/03/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界衛生組織近日針對女性受暴問題發布的史上最大規模研究顯示，女性遭遇「丈夫或男性伴侶」家暴或性侵的比例在全球竟多達四分之一，若是更廣義計算女性遭「男性」侵犯的比例，則高達三分之一，實際人數介於七．三六億至八．五二億之間，且還不含網路暴力及性騷擾。

這份報告根據一六一國二○○○至二○一八年發布的數據統整而成，其定義的加害人除了受訪者不認識的陌生人或不應發生性接觸的熟人，還包括她們的親密伴侶。

請繼續往下閱讀...

從年齡別來看，十五至十九歲受訪女子，有廿四％從小活在家庭暴力陰影下；廿至廿四歲廿六％、廿五至廿九歲廿七％；卅至卅九歲族群受暴比例廿八％，居各年齡層之冠；四十至四十四歲廿七％、四十五至四十九歲廿六％；五十至五十四歲廿五％、五十五至五十九歲廿四％；六十歲以上廿三％。

以地區來看，收入偏中低的國家，暴力程度也較高，南亞及撒哈拉以南非洲十五至四十九歲女性被親密伴侶傷害的比例居冠，前者卅五％、後者卅三％；北非卅％、西亞廿九％；拉丁美洲、北美皆廿五％；澳洲、紐西蘭、北歐皆廿三％；東南亞、西歐皆廿一％；東亞、東歐皆廿％；中亞十八％和南歐十六％表現最佳。

再由國別分析上述年齡層，吉里巴斯、斐濟、巴布亞紐幾內亞、孟加拉和所羅門群島的女性，有半數遭伴侶暴力相向一次以上；剛果共和國在撒哈拉以南非洲以四十七％居冠，赤道幾內亞、烏干達、賴比瑞亞分別以四十六％、四十五％、四十三％緊接在後；英國則有廿四％遇過親密伴侶加害。

世衛秘書長譚德塞表示，對女性暴力相向的現象不分國家或文化，更因去年以來的武漢肺炎全球大流行加劇，只能靠政府、社區與個人努力改變心態，朝增加女性機會及更健康的關係邁進。聯合國去年曾預估，在武漢肺炎行動限制令加持下，家暴受害者可能增加一五○○萬人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法