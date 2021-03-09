專訪播出前 女王演說喊團結

英國女王伊莉莎白二世透過英國廣播公司（BBC）播放她在溫莎城堡「聖喬治廳」預錄的「大英國協日」演說。（法新社）

2021/03/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利及其妻梅根接受美國脫口秀天后歐普拉專訪，大爆英國王室內幕，在美國和英國播出後引發兩極反應，英國媒體的反應尤其激烈。英國負責播出的「獨立電視台（ITV）」王室新聞編輯希普（Chris Ship）說，哈利夫婦爆的料多到令他「一度呆若木雞」，有如在一架B-52轟炸機裝上重磅炸彈，再飛到白金漢宮正上方投彈。

英媒︰哈梅投下重磅炸彈

「每日電訊報」形容，哈利與梅根這次「投下了足以擊沉一整支艦隊的重磅炸彈」！這個話題也在社群媒體「推特」上發酵，迅速成為最熱門的主題標籤（Hashtag）。

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在專訪內容於英國時間八日凌晨播出前，女王伊莉莎白二世七日晚間在「大英國協日」演說中喊話，提到武漢肺炎疫情對全球造成的影響，以及疫情使人與人之間的相互連結更顯重要，呼籲世人在此「試煉時刻」必須團結。但英國最大在野黨工黨的「影子教育大臣」葛林（Kate Green）主張，王室應該徹查梅根口中該名關切並議論其長子亞契膚色的王室成員身分。

哈利夫婦與英國媒體的關係長期不睦，這次大爆料更引來小報群起圍攻。每日電訊報批評歐普拉將哈利夫婦的話當「真理」，即使其中有「明顯矛盾之處」。被哈利點名的「每日郵報」更引述王室專家賈布森（Robert Jobson）所說的話，批評哈利夫婦「自戀」。

美方同情梅根 慶幸脫身

美國方面的評論則明顯傾向同情非裔的梅根。非裔職業女網好手小威廉絲（Serena Williams）說，梅根有同理心和憐憫心，但王室給予她的只有痛苦與刻薄。另非裔知名詩人兼作家瓊斯（Saeed Jones）也說，王室差點逼死梅根，很開心哈利夫婦帶著孩子火速脫身。

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