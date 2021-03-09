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    哈利怨王室絕情 父拒接電話

    美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的民眾，圍著電視機收看梅根與哈利受訪的120分鐘節目。 （法新社）

    美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的民眾，圍著電視機收看梅根與哈利受訪的120分鐘節目。 （法新社）

    2021/03/09 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利在歐普拉的專訪中，同樣毫不避諱談述英國王室的冷漠絕情，包括王室在他們離開後，不顧他們一家人安危撤除維安人員、中斷金援，父親查爾斯王儲不聞不問等。他也坦言，十分擔心承受龐大壓力的妻子梅根，會步上亡母黛安娜王妃的後塵，並指自己受困於王室體制，若不是與梅根結婚，也不會思考脫離王室。

    哈利加入梅根和歐普拉的對談後，首度證實夫妻倆將在今年夏天誕下一名女兒，成為長達兩小時的訪談中少見的「好消息」。隨後，哈利開始回顧他們一家與王室的摩擦，坦承自己最擔憂的是「歷史重演」，梅根可能會如同黛安娜王妃，不堪王室和外界給予的龐大壓力，不幸意外身亡；比當年更糟糕的是，他和梅根現在還必須應對種族和社群媒體問題。

    哈利表示，他曾為此多次向王室尋求幫助，要求將八卦媒體趕走，但沒有人伸出援手，反而勸他「情況就是如此」。當夫妻倆宣布脫離王室前往加拿大定居，卻被英國「每日郵報」掌握確切住址時，王室竟以「情況改變」為由撤除維安，即使王室也承認他們一家人仍面臨威脅和危險。哈利強調，兩人並未離開家族，卻被家族漠視，當時絕望不已。

    深愛哥哥 但走在不同道路上

    此外，哈利也毫不掩飾對父親查爾斯感到失望，指父親有過類似經歷，亞契也是他的孫子，卻一度拒接他的電話。儘管如此，他仍永遠愛著父親，並會盡力修復父子關係。同樣地，他也深愛哥哥威廉，畢竟兩人一起經歷過地獄（指黛安娜與查爾斯離婚，之後車禍身亡等），「但我們現在走在不同的道路上」。

    受困無助 為了梅根脫離王室

    歐普拉問道，脫離王室是否由梅根策劃？梅根直言這種說法沒有邏輯，表明是她為了哈利放棄一切。哈利也坦承，若不是為了梅根，他不會卸下王室身分，「我做不到，我自己也被困在體制裡，父親和哥哥也被困住。他們沒辦法離開，我對此深感同情。」對於退出王室一事，哈利表明曾與許多人商量，包括女王伊莉莎白二世，「我從未對祖母攻其不備，我非常尊敬她」。

    至於兩人與影音服務網站Netflix和音樂串流平台Spotify簽約合作，被外界視為「撈錢」一事，哈利強調這些不在計畫中，雖然母親過世後有留下遺產給他，但家族仍切斷對他們的金援，他為了支付維安等費用，才會尋求商業機會。

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