北京大砍港直選席次 擴大選委會權力

不滿香港「民主」，北京將修改香港選制。圖為香港民主派聯合平台「民間人權陣線」推動「反送中」遊行。（歐新社檔案照）

2021/03/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）近日將審議香港選制改革草案，以期達成「有香港特色的新民主選舉制度」。副委員長王晨指出，北京將重新構建香港選委會，包括規模、組成和產生辦法的優化，賦予選委會位居香港選制「核心」的極大權限，讓其不僅負責選出特首，還能審核擬參選立法會議員人士的資格，並可佔據大比例的議席；至於直選議席則料大幅削減，建制派將牢牢掌握立法權。

「香港01」等親北京港媒披露，北京當局計畫將特首選委會由一千兩百人增至一千五百人，新增的三百人來自新設的第五個界別，除了逾百名港區政協委員自動入列，其他政協委員、愛國團體領袖、建制派組織代表等也可能出任。此外，北京認定香港區議會非政權機構，將取消所占的一一七席；特首候選人的提名門檻則從一五○人增至一八八人，且每位候選人須在各界別均取得至少十五票；換言之，第五界別將成「最後把關者」。

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90席次 泛民恐難超過20席

立法會席次也將從七十席增至九十席，可能改成選委會、功能界別和地區直選分佔四十、三十、二十席，大幅削減直選席次，且原先由區議會互選產生的五席將取消；至於全體港人一人一票選出的一席「超級議席」則可望保留。另外，直選可能從五個大選區拆分為十個小選區，並採雙議席單票制，使泛民難以在單一選區兩席全拿，最後恐僅拿十席，即使在傳統上佔優勢的法律、教育等功能界別拿下議席，也難以超越二十席，再無影響力。

選委會可審查候選人資格

值得注意的是，選委會將擁有直接參與、提名全部立法會議員候選人的新職權，負責對候選人進行資格審查，以建立「全流程資格審查機制」。半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳分析，人大會議僅會訂出方向和準則，再由人大常委會訂立全套香港選制的細節。香港基本法委員會委員陳弘毅則說，做法可能類似香港國安法訂定過程，由人大決定原則，港府執行具體安排。

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