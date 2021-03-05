中國政協報告 終結港人治港

香港民主派支持者四日在香港法院外，隔著柵欄比出象徵反送中示威口號「五大訴求、缺一不可」的手勢。（美聯社）

2021/03/05 05:30

首度未提「一國兩制」 治港方針改為「愛國者治港」

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國全國人民政治協商會議四日開幕，政協主席汪洋提出政協常委會工作報告，涉及港澳部份的篇幅大減，有關港澳部份僅約百字，今年首度不見「一國兩制」，變成「堅定支持愛國者治港原則」；「港人治港」、「高度自治」則是連續第二年在政協常委會工作報告中消失。政協報告未提到整頓香港選舉制度，但是五日開幕的全國人民代表大會，已將選制議題列入議程。

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整頓香港選制 排入議程

中國新華社四日晚間公佈全國人大會議議程，將審議十項議案，其中完善香港特區選舉制度決定草案，被排入第七項。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍四日晚間接見港區政協委員，「香港○一」引述消息人士說法，中央擬將行政長官選舉委員會人數，由目前的一千兩百人增至一千五百人，新增一個包括港區政協委員在內的新界別，預料逾百名政協將來可自動成為選委，以利確保「愛國者」在選委會佔大多數。目前特首選委會分四大界別，各三百人，第四界別為「中國人民政治協商會議」佔五十一席。

逾百政協自動成為特首選委

另外，立法會席次擬從目前的七十席大幅提高到九十席，但尚未有詳細的席次分佈，有政協估計，選委會委員可望在立法會佔據席次。全國人大會議發言人張業遂晚間在回答記者提問時，強調香港選制要與時俱進，為全面準確貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。

全國港澳研究會副會長劉兆佳、香港基本法委員會委員陳弘毅均認為，將類似港區國安法做法，由全國人大通過決定，訂出改革香港選舉制度的方向和準則，顯示中央主導的角色，再由人大常委會制定具體改革細節。

全國政協副主席、前香港特首梁振英這兩天接受多家媒體訪問，指愛國者治港原則和目標「天經地義」，且若沿用目前選舉制度，日後可能有外國魁儡進入治港班子，他還指根據「基本法」第四十五條，特首「也可以透過協商產生」。

香港時事評論家林和立分析，這份報告反映中共對港政策新常態：全面管治香港、削弱兩制和港人參政管道及可能性。

泛民15人獲交保又還押

另一方面，四十七名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案四日繼續第四天審訊，晚間十五人原本獲准交保，但是律政司立即提出申請覆核，法官依照刑事訴訟程序條例，下令這十五人須還押，而律政司須在四十八小時內向高等法院提出覆核，等於四十七人全被收押。

突來的逆轉，使許多法庭內、外的家屬和支持者大失所望，不少人激動痛哭，甚至有人在法庭內暈倒，召來救護車，原獲准交保的被告呂智恆，其養母情緒崩潰尖叫。泛民「社會民主連線」秘書長吳文遠痛批律政司「賤種」，一手掃走十五名被告和其家屬的希望。

香港民主派支持者四日在西九龍法院外，聲援被控違反國安法的四十七名民主派人士。（美聯社）

中國全國人民政治協商會議四日在北京人民大會堂開幕，國家主席習近平出席會議。（歐新社）

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