提高濃縮鈾純度 伊朗挑戰核協議

建在深山地底下的伊朗「福爾多燃料濃縮廠」衛星照片，該廠位於什葉派聖城庫姆市，位於首都德黑蘭西南方約九十公里。（美聯社檔案照）

2021/01/03 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕國際原子能總署（ＩＡＥＡ）一日表示，伊朗已告知其在庫姆（Qom）市「福爾多（Fordow）燃料濃縮廠」提煉的濃縮鈾純度，將提升至二十％的計畫，這是伊朗自二○一五年伊朗核子協議「聯合全面行動計畫」（ＪＣＰＯＡ）簽署以來，最重大的違反協議之舉。

純度提升至20％ 形同向拜登施壓

美聯社指出，此舉形同對即將就任美國總統的拜登施壓，拜登曾說願意重回伊朗核子協議。伊朗總統羅哈尼去年十二月間亦鬆口說，若拜登回到二○一七年的情況，那伊朗也會跟進。

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美國總統川普二○一八年片面宣布退出該協議後，德黑蘭翌年即將該協議規定的三．六七％純度上限，調高到四．五％。三％到五％的低純度濃縮鈾，通常能夠做為核能發電的燃料，武器級鈾的純度則需九十％或更高。惟ＩＡＥＡ指稱，伊朗並未提到此一增加提煉純度的活動將於何時進行。

ＩＡＥＡ說，伊朗聲稱此舉是遵照國會去年十二月間通過的一項法律，生產純度最高至二十％的低純度濃縮鈾。而該法律旨在因應有伊朗「核武之父」之稱的法克里薩德去年十一月間在德黑蘭遭埋伏的槍手槍殺。一旦國際間對伊朗的原油和金融業制裁，未在該法律通過後兩個月內放寬，就將啟動此一計畫。這項法律並授權伊朗政府阻止聯合國檢查員進入在納坦茲（Natanz）市與福爾多的核設施。

伊朗指揮官遭殺週年 美伊緊張升溫

另外，三日也是伊朗革命衛隊「聖城軍」少將指揮官蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場，遭美軍無人機用飛彈炸死事件的一週年，由於伊朗在過去四十八小時提升部分海軍戰備，並在伊拉克部署短程飛彈，令外界擔心美伊衝突一觸即發。然而，美軍在數度出動B52轟炸機飛抵波斯灣警告伊朗後，五角大廈一日突然下令「尼米茲號」航空母艦從中東及非洲返航，被解讀為研判伊朗的威脅可能有些趨於平息，因此向伊朗釋出降低緊張訊號。

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