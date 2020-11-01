防選後騷亂 美商家超前部署

隨著美國大選投票日逼近，紐約市曼哈頓區10月30日都有商家以木板封住櫥窗。（法新社）

2020/11/01 05:30

封櫥窗聘保全自保

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國平面媒體十月卅日報導，隨著十一月三日投票日逼近，飽受武漢肺炎疫情摧殘的全美各地商家如臨大敵，擔心大選結果引爆街頭群眾暴動與劫掠，紛紛以木板封住櫥窗、聘請安全顧問與增聘保全人員等方式自保；當局也超前部署，限制員警休假、備妥鎮暴工具，以及必要時宣布封路。

大學生被告知囤糧一週

紐約時報與華盛頓郵報報導，從高檔百貨與珠寶店林立的紐約曼哈頓、明年一月總統就職典禮場地華盛頓哥倫比亞特區，到洛杉磯比佛利山名店街羅迪歐大道，越來越多商家開始為選後可能出現的騷亂、甚至暴動預作準備，就連與白宮對面拉法葉廣場一街之隔的美國商會，也早就找來吊車，在大樓外堆放水泥路障。華府喬治城大學校方甚至告誡學生，應該要像防範暴風雪或颶風般，為大選日囤妥夠用一週的食物、補給品與藥物。

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各地政府也限制員警休假

華府警察局長紐沙姆曾告訴該市市議員，無論誰當選，投票日過後，都會發生街頭騷亂。科羅拉多州科羅拉多泉的包工老闆費涅特，日前就應從事零售業的客戶要求，買了兩年份的夾板與木板。費涅特表示，當地木材廠還問他發生何事，為啥下這麼大的單，他只好回說，因為擔心會天下大亂，所以要囤貨，但希望這些木板不會真的派上用場。

華府估計恐鬧上數週

各地方政府也預先為選後可能出現的動盪做好部署，華府警方自本週末起限制員警休假，以及預告市中心部分地區，可能會在十一月三日投票日當天與隔天四日封路、限制停車；華府市府估計，選後騷亂恐會鬧上數週，並已徵召國民兵馳援，但不建議商家以木板封窗，指稱並未掌握任何有必要採取此舉的情報，然應持續提高警覺。至於與私人保全公司合作的洛杉磯警方則說，整個比佛利山地區將從十月卅一日萬聖節起，至下週大選週，進入全面警戒。

賓州是大選一級戰區，加上日前才發生一名非裔男子遭警方開槍擊斃，以致連續兩晚引發抗議暴動，警方更是如臨大敵。左下圖為費城市政廳外，有國民兵荷槍巡邏。（法新社）

美國大選投票日逼近，各大城市也開始為了可能的選後動亂超前部署，與首府華盛頓哥倫比亞特區，10月30日都有商家以木板封住櫥窗。（法新社）

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