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    稱「習」惡棍 拜登要中國遵守國際法

    美國民主黨總統候選人拜登說當選後，將要求中國「依國際規則行事」，外界普遍認為太天真。（彭博）

    美國民主黨總統候選人拜登說當選後，將要求中國「依國際規則行事」，外界普遍認為太天真。（彭博）

    2020/10/24 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登，廿二日透過最後一場總統選舉辯論會強調，他若當選，將要求中國「依國際規則行事」，無論是貿易問題、對待外國企業的方式，或是在南海的舉措，還把中國國家主席習近平形容為「惡棍之徒」。

    拜登指出，川普上任後，火速與美國盟友唱反調，卻樂於擁抱北韓最高領導人金正恩、習近平、俄羅斯總統普廷等「惡棍般的傢伙」；但「我們現在需要其他盟友和我們一起對中國說：有規則」，告訴中方依此行事，或準備付出不照規則走的經濟代價。拜登強調，他領導的政府，不會容忍在中國發展的美國企業智慧財產遭侵犯；他矢言「不理會」中國在南海設立的防空識別區。

    中國政策並不是辯論會重點，川普在此議題上 ，一直試圖把話題帶到拜登次子杭特過去與中國的生意往來紀錄，也對武漢肺炎疫情擴散重申「要中國付錢」的主張。他面對主持人追問，自詡二○一八年以來，對中國進口產品祭出多項關稅，還補貼美國農人二八○億美元；拜登卻直指關稅最後都是美國人買單，逼得川普怒吼駁斥「你明明知道稅是誰付」，「是中國」。

    辯論前一天，聯邦參議院外交關係委員會民主黨籍副主席梅南德茲告訴「美國之音」（VOA），他相信拜登非常清楚中國的威脅性與重要性，「隨著拜登發展出他與習近平和中國的未來方向，他可能會同時使用『胡蘿蔔和大棒子』。」梅南德茲強調，美國得爭取新盟國來團結對抗獨裁主義的中國，方法之一是「讓它們不要那麼依賴中國」。

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