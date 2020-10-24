回歸辯論 川拜激辯互有失分

拜登在辯論中又打川普處理武漢肺炎疫情不力。（法新社）

2020/10/24 05:30

川普批歐巴馬留爛攤子

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜辯論規則改變與主持人控場能力較佳之賜，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登在廿二日的電視辯論中，能更冷靜與花更多時間談論闡述政見，但兩人仍在新冠病毒、北韓與移民等議題上激烈交鋒，拜登甚至把被川普視為好友的北韓領導人金正恩，與納粹頭子希特勒畫上等號。

拜登反以希特勒比喻金正恩

拜登在辯論中明顯主打川普處理武漢肺炎疫情不力，指稱美國已有廿二萬人死於武肺，結辯時再度提及此一死亡人數。拜登說，美國恐因疫情再起而進入「黑暗冬天」，應為此負責的川普不該繼續當總統；川普則反批拜登的防疫措施，就是要把所有人關在地下室，同時企圖淡化疫情嚴重性，稱某些病例激增州情況已趨緩，改口說稍早稱數週內可問世的新冠疫苗，得要拖到年底。

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朱利安尼揭兒醜聞 拜登批俄羅斯爪牙

川普暢談自己促進朝鮮半島和平，稱只會擔心美朝開戰的前總統歐巴馬留給他一個爛攤子，他卻能與金正恩維持良好關係；拜登則反酸，美國當初在希特勒入侵歐洲前，也跟希特勒關係很好。拜登還批評揭露其子杭特電子郵件的川普私人律師朱利安尼是「俄羅斯爪牙」、指控川普是美國現代史上種族歧視最嚴重的總統，以及以爭議性手段處理移民問題導致骨肉分離根本是「犯罪」；但拜登針對開採頁岩油的發言，恐因前後矛盾而失分。

川普沉著客氣 插話次數大為銳減

法新社指出，這場辯論最令人瞠目結舌之處，或許是現場氣氛較對罵式的首場辯論來得客氣有禮，上次一路叫罵拜登的川普，這回還以拜登之名「喬」喚之；插話次數因消音新規定而銳減，川普約廿五次、拜登十二次，候選人得以就更多主題進行更具體的交流。就連曾批評辯論會主持人、資深記者維爾克（Kristen Welker）的川普，都看似滿意地告訴維爾克，「目前為止，我很尊敬妳的主持方式。」

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登廿二日在田納西州納許維爾舉行的選前最後一場電視辯論上正面對決，相較於一團混亂的首場辯論，當日的辯論明顯較有禮客氣。（路透）

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