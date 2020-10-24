回歸辯論 川拜激辯互有失分
川普批歐巴馬留爛攤子
〔編譯張沛元／綜合報導〕拜辯論規則改變與主持人控場能力較佳之賜，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登在廿二日的電視辯論中，能更冷靜與花更多時間談論闡述政見，但兩人仍在新冠病毒、北韓與移民等議題上激烈交鋒，拜登甚至把被川普視為好友的北韓領導人金正恩，與納粹頭子希特勒畫上等號。
拜登反以希特勒比喻金正恩
拜登在辯論中明顯主打川普處理武漢肺炎疫情不力，指稱美國已有廿二萬人死於武肺，結辯時再度提及此一死亡人數。拜登說，美國恐因疫情再起而進入「黑暗冬天」，應為此負責的川普不該繼續當總統；川普則反批拜登的防疫措施，就是要把所有人關在地下室，同時企圖淡化疫情嚴重性，稱某些病例激增州情況已趨緩，改口說稍早稱數週內可問世的新冠疫苗，得要拖到年底。
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朱利安尼揭兒醜聞 拜登批俄羅斯爪牙
川普暢談自己促進朝鮮半島和平，稱只會擔心美朝開戰的前總統歐巴馬留給他一個爛攤子，他卻能與金正恩維持良好關係；拜登則反酸，美國當初在希特勒入侵歐洲前，也跟希特勒關係很好。拜登還批評揭露其子杭特電子郵件的川普私人律師朱利安尼是「俄羅斯爪牙」、指控川普是美國現代史上種族歧視最嚴重的總統，以及以爭議性手段處理移民問題導致骨肉分離根本是「犯罪」；但拜登針對開採頁岩油的發言，恐因前後矛盾而失分。
川普沉著客氣 插話次數大為銳減
法新社指出，這場辯論最令人瞠目結舌之處，或許是現場氣氛較對罵式的首場辯論來得客氣有禮，上次一路叫罵拜登的川普，這回還以拜登之名「喬」喚之；插話次數因消音新規定而銳減，川普約廿五次、拜登十二次，候選人得以就更多主題進行更具體的交流。就連曾批評辯論會主持人、資深記者維爾克（Kristen Welker）的川普，都看似滿意地告訴維爾克，「目前為止，我很尊敬妳的主持方式。」