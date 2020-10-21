拜登36年議員政治捐款 也流向家族

拜登父子爆出的「電郵門」爭議仍持續延燒，美國總統川普廿日嘲諷兩人「像吸塵器一樣到處走」。 （取自網路）

2020/10/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨籍總統候選人拜登除了疑似放任次子杭特在國內外大搞政商關係，美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）十九日跟進踢爆，曾任聯邦參議員達卅六年的拜登，長年競選能量累積的捐款其實也有近十五萬美元流向家人，其中近半給了杭特在華府擔任創始合夥人的遊說公司，足見拜登也從不避諱「潛在的利益衝突」。

從不避諱潛在利益衝突

二○○九至一七年擔任民主黨籍總統歐巴馬副手的拜登，一九七三至二○○九年連任多屆參議員，《國家脈動》卻發現他把競選捐款給了家人。例如，他在二○○五年成立的政治行動委員會（PAC）「團結我國」，三年內支付給杭特創辦專職遊說的「奧爾德克、拜登與貝萊爾有限責任合夥公司」逾六．四七萬美元；○七至○八年又透過最主要的競選組織「公民挺拜登」（Citizens for Biden），再給九一○四美元。

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《國家脈動》指出，杭特從不避諱擅用用拜登之名，取得利潤豐厚的遊說和諮詢合約，且多是與中國共產黨等外國政府往來。但拜登也不避嫌，不忘利用自身位高權重為親人牟取好處，還把近八萬美元雨露均霑給其他家人，其中近六萬美元在○二至○六年，透過「公民挺拜登」輸送，包括以薪資名義給胞妹薇樂莉逾五．二八萬美元和姪女凱薩琳逾三千美元。

儘管金額看似不多，美國政治人物的親屬從競選組織拿錢卻相當罕見。《國家脈動》引述華府非營利組織「華盛頓公民責任及道德」（CREW）一六年報告指出，當年有十六名參議員提供薪資費用給家人，包括拜登在內的四人，給了不只一位親屬。

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