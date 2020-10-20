菅義偉暗批中國 南海擴軍違反法治

訪問越南的日本首相菅義偉（左），十九日在與越南總理阮春福（右）會談後表示，雙方同意加強在南海議題等區域事務上合作，並就國防設備與技術轉移達成共識，這是日越安保防務合作的一大步。（法新社）

2020/10/20 05:30

上任後首次出訪 今轉往印尼

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕上任後首次出國訪問的日本首相菅義偉，十九日在越南首都河內的一所大學發表演說，以「南海正發生違反法治與開放性的活動」，暗批中國在南海建立軍事據點。菅義偉在與越南總理阮春福會談後表示，雙方同意加強南海議題等區域事務上合作，並就國防設備與技術轉移達成共識，這是日越安保防務合作的一大步。

造訪越南總理 雙方同意加強南海議題合作

菅義偉在十八日晚間啟程前往越南，十九日上午與越南總理阮春福進行長達一小時又二十分鐘的會談，這也是菅義偉上任以來首次與外國領袖進行面對面會談。越南今年擔任東協（ASEAN）輪值主席國，日本正積極爭取東協國家支持「自由且開放的印太地區」構想。日本政府相關人士透露，兩國領袖在會談中，對中國片面改變東海和南海現狀的作為表示嚴重關切。

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菅義偉在演說中指出，日本堅決反對任何加劇南海緊張情勢的行為，希望所有當事國依據國際法致力解決紛爭，而非憑藉武力或恐嚇。

日越簽防衛裝備和技轉協定

在與阮春福的會談中，雙方對日越兩國簽署防衛裝備品和技術轉移協定達成實質協議。菅義偉在會後記者會上表示，這是安保領域的一大步。日本目前與全球九個國家簽訂防衛裝備品和技術轉移協定，越南成為繼菲律賓和馬來西亞之後，第三個簽訂這類協議的東南亞國家。

除加強防務合作外，菅義偉也表示，將推動日本企業供應鏈的多元化，深化與東協國家合作。日本在武漢肺炎疫情爆發後，試圖將企業供應鏈從中國移出，以降低對中國依賴的風險，越南成為日企轉進首選。阮春福表示，越方支持日資進駐，將協助日企購置廠地及供應勞動力。日本政府也對進軍東協，在當地打造生產基地的日企提供協助，已確定的三十個支援項目中，在越南實施的佔十五項。

菅義偉二十日將轉往印尼訪問，預定與印尼總統佐科威會談，二十一日返國。

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