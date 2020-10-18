搶搖擺州 川普轟貪腐 拜登再攻防疫

美國總統川普十六日在喬治亞州梅肯市拉票。 （法新社）

2020/10/18 05:30

拜登要捍衛歐版健保

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日的美國總統大選進入倒數，總統川普十六日前往搖擺州佛羅里達州和共和黨票倉喬治亞州造勢，試圖拉攏不滿其防疫成效的年長選民；民主黨候選人拜登同日則主攻四年前川普險勝的密西根州，且竭力凸顯川普防疫工作失敗，並藉此向選民保證，當選後將捍衛「可負擔照護法」（俗稱歐巴馬版健保）。

批拜登家族是「犯罪企業」

川普十六日先赴佛州麥爾茲堡（Fort Myers）向年長選民喊話，稱自己正竭盡全力保護長者免受「中國病毒」侵害，並承諾疫苗準備好後，將率先供應給長者。他宣稱美國疫情正在「轉彎」，加上當前的藥物治療和即將問世的疫苗，風險已經驟降。川普還慰問痛失親人的家庭，稱自己為此心碎，能夠感受他們的傷痛。

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川普隨後前往佛州歐卡拉（Ocala）和喬治亞州梅肯（Macon），焦點則改為移民、種族和拜登的貪腐疑雲，並舉拜登次子杭特與烏克蘭和中國商界關係曖昧為例，強調拜登家族就是「犯罪企業」、「有組織性的犯罪家庭」，進一步抨擊民主黨人「只會鄙視你們的價值觀」、「企圖把美國變成共產國家」，準備讓非法移民、毒品和犯罪「淹沒你們的社區」，高呼「把拜登家族關起來」。

共和黨在喬州稱霸28年

川普甚至直言，他在與「史上最糟糕的候選人」競選，「你們可以想像我選輸的話會怎麼樣嗎？搞不好必須離開國家。」美聯社分析，共和黨自一九九二年後，就不曾在喬治亞州吞敗，川普如今卻把週五晚間黃金時段奉獻給該州，意謂他情勢不利。川普四年前在喬州和佛州均取勝。

與此同時，拜登在密西根州底特律猛攻川普防疫成績，直指「病毒沒有消失，反而捲土重來」，砲轟川普儼然「活在夢中的世界」。拜登也向支持者打預防針，指川普將無所不用其極地轉移社會對其防疫失敗的關注。拜登廿一日將赴關鍵搖擺州賓州造勢，前總統歐巴馬也將現身。

根據統計，川普與共和黨全國委員會九月募得二．四七八億美元，遠低於拜登和民主黨的三．八三億美元。川普稱可以致電華爾街大亨要求捐款，「但我不能那麼做，否則我就得為他們辦事。」據報導，川普可能是歷來第一位大選期間募款能力遜於挑戰者的現任總統。

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